Data actualizării: 08:06 01 Ian 2026 | Data publicării: 08:05 01 Ian 2026

TOP bancuri de Anul Nou
Autor: Crişan Andreescu

Anul Nou este asociat cu bucurie, emoții și  râs. Astfel, umorul este și el special.

Ce sărbătorim în prima zi a anului?

- 1 ianuarie este ziua mondială a durerilor de cap.

--------------------------------------------

Îmi amintesc că de Revelion am băut cam mult. Țin minte că la ora 5 dimineaţa, ai vrut să-mi vinzi ceasul de la Universitate.

– Şi nu l-ai cumparat?

– Nu, că mi-ai cerut cam mult.

--------------------------------------------

După petrecerea de Revelion, prietena lui Bulă îi dă un telefon și-l întreabă:

– Cum ți-ai petrecut Revelionul? Cum ai fost îmbrăcat?

– Aaa… bine. Am fost îmbrăcat în blugi de Revelion.

– Deci ai facut Revelionul în blugi!

– Da, am făcut în blugi de Revelion! 
------------------------------------------------

– Cum ai petrecut de Revelion?

– Splendid! Am primit opt cereri în căsătorie.

– Și ce i-ai făcut?

– Am acceptat patru, cred că pentru un an îmi ajung. 

----------------------------------------------

Păi, cum ai sărbătorit Anul Nou, presupun că ai adormit cu fața în salată?

– Nu, în tort.

– Wow, ai rezistat până la desert!

-----------------------------------------------

- lubitule, ce ai vrea să facem împreună în noul an?
- Păi ... draga mea… hai să facem ceva ce n-am mai făcut niciodată!
- Ce?
- Eu beau liniștit, iar tu taci!

-----------------------------------------------

1 ianuarie. Telefon de la o blondă:
- Măriuco, la mulţi ani! Cum ai petrecut Anul Nou?
- Ca de obicei, în pat.
- Fă, dar a fost multă lume?

------------------------------------------------

 Ce este Revelionul?
Revelion înseamnă, când unul se duce la altul, mănâncă, bea si se îmbată.

