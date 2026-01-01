TOP bancuri de Anul Nou

Anul Nou este asociat cu bucurie, emoții și râs. Astfel, umorul este și el special.
Ce sărbătorim în prima zi a anului?
- 1 ianuarie este ziua mondială a durerilor de cap.
--------------------------------------------
Îmi amintesc că de Revelion am băut cam mult. Țin minte că la ora 5 dimineaţa, ai vrut să-mi vinzi ceasul de la Universitate.
– Şi nu l-ai cumparat?
– Nu, că mi-ai cerut cam mult.
--------------------------------------------
După petrecerea de Revelion, prietena lui Bulă îi dă un telefon și-l întreabă:
– Cum ți-ai petrecut Revelionul? Cum ai fost îmbrăcat?
– Aaa… bine. Am fost îmbrăcat în blugi de Revelion.
– Deci ai facut Revelionul în blugi!
– Da, am făcut în blugi de Revelion!
------------------------------------------------
– Cum ai petrecut de Revelion?
– Splendid! Am primit opt cereri în căsătorie.
– Și ce i-ai făcut?
– Am acceptat patru, cred că pentru un an îmi ajung.
----------------------------------------------
Păi, cum ai sărbătorit Anul Nou, presupun că ai adormit cu fața în salată?
– Nu, în tort.
– Wow, ai rezistat până la desert!
-----------------------------------------------
- lubitule, ce ai vrea să facem împreună în noul an?
- Păi ... draga mea… hai să facem ceva ce n-am mai făcut niciodată!
- Ce?
- Eu beau liniștit, iar tu taci!
-----------------------------------------------
1 ianuarie. Telefon de la o blondă:
- Măriuco, la mulţi ani! Cum ai petrecut Anul Nou?
- Ca de obicei, în pat.
- Fă, dar a fost multă lume?
------------------------------------------------
Ce este Revelionul?
Revelion înseamnă, când unul se duce la altul, mănâncă, bea si se îmbată.
