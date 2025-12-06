TOP bancuri cu Moş Nicolae

Trei prietene discutau:

– Mie mi-a adus Moş Nicolae un telefon!

– Mie mi-a adus un colier frumos!

– Mie nu mi-a adus nimic dar a rămas până dimineaţă…

__________________________________

Scrisoare către Mos Nicolae

“Dragă Moşule, îmi doresc o casă, o masină, un iaht şi un soţ”.

Raspunsul moşului:

“Draga fată, astea nu încap la mine în sac. Găseste-ti singura soţul şi restul le rezolva el”.

___________________________________

Cadoul soţului de Mos Nicolae

- I-am facut o surpriza soţiei mele de Mos Nicolae!

- Ei da! Ce i-ai cumparat frumos?

- O ciocolata cu alune!

- Pai asta numeşti tu surpriză?!

- Pai da, ca ea se astepta la o rochie!

_____________________________________

În multe cazuri, fetele nu mai aşteaptă să vină Moșu’ la ele, ci se duc singure să îşi aleagă un moş generos care să le dea multe cadouri.

_____________________________________

Un bărbat îi cumpără soţiei sale de Moş Nicolae un superb inel cu diamant.

- Credeam că soţia ta îşi doreşte o maşină sport, spune prietenul său.

- Aşa e, dar unde găseam eu un BMW fals care să coste o nimica toată?

______________________________________