TOP bancuri cu Moş Nicolae

Bancul zilei. Moş Nicolae, unul dintre cei mai iubiți sfinți de către copii, reprezintă şi o sursă de inspiraţie pentru românii cu simţul umorului.
Trei prietene discutau:
– Mie mi-a adus Moş Nicolae un telefon!
– Mie mi-a adus un colier frumos!
– Mie nu mi-a adus nimic dar a rămas până dimineaţă…
__________________________________
Scrisoare către Mos Nicolae
“Dragă Moşule, îmi doresc o casă, o masină, un iaht şi un soţ”.
Raspunsul moşului:
“Draga fată, astea nu încap la mine în sac. Găseste-ti singura soţul şi restul le rezolva el”.
___________________________________
Cadoul soţului de Mos Nicolae
- I-am facut o surpriza soţiei mele de Mos Nicolae!
- Ei da! Ce i-ai cumparat frumos?
- O ciocolata cu alune!
- Pai asta numeşti tu surpriză?!
- Pai da, ca ea se astepta la o rochie!
_____________________________________
În multe cazuri, fetele nu mai aşteaptă să vină Moșu’ la ele, ci se duc singure să îşi aleagă un moş generos care să le dea multe cadouri.
_____________________________________
Un bărbat îi cumpără soţiei sale de Moş Nicolae un superb inel cu diamant.
- Credeam că soţia ta îşi doreşte o maşină sport, spune prietenul său.
- Aşa e, dar unde găseam eu un BMW fals care să coste o nimica toată?
______________________________________
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News