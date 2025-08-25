Data publicării:

BANCUL ZILEI: La aprozar...

Autor: Crişan Andreescu

Bancul zilei. Un tip este trimis de soție la aprozarul din colț.

– Cu ce vă pot servi?

– Două kilograme de cartofi, dar fiecare cartof împachetat separat. După o moacă expresivă a vânzătorului:

– Altceva?

– Trei kilograme de portocale, dar fiecare portocală împachetată separat. Vânzătorul îi îndeplineşte dorinţa, vizibil nemulţumit. Omul se mai uită prin aprozar şi, la un moment dat, întreabă:

– Ce este ăla negru de pe raft?

– Mac, dar nu-i de vânzare!

