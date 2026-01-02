Țările din Europa care te plătesc ca să te muți acolo

În ultimii ani, programe de relocare bazate pe stimulente au apărut în toată Europa. Comunitățile în declin au luat act de interesul tot mai mare pentru relocare și munca în străinătate și au valorificat acest demers prin oferirea de locuințe ieftine și granturi pentru a atrage noi rezidenți. Unele dintre aceste inițiative s-au dovedit atât de populare încât au închis cererile, dar altele sunt încă deschise în anul 2026.

O localitate din Italia te ajută la plata chiriei

O mică localitate din dealurile aflate la vest de Siena este cea mai recentă comunitate italiană care dorește să dea timpul înapoi în lupta împotriva depopulării.

Radicondoli, o localitate medievală aflat la aproximativ o oră de Florența, oferă un pachet de stimulente atât pentru chiriași, cât și pentru cumpărători, în speranța de a atrage noi rezidenți pe termen lung, deși, în mod notabil, nu este un program de tip „casă la un euro”. Primarul Francesco Guarguaglini a pus deoparte peste 400.000 de euro în acest an pentru a atrage noi rezidenți, oferind de la granturi pentru achiziționarea de locuințe până la subvenții pentru utilizatorii de energie verde și studenț, potrivit euronews.

Pentru a fi și mai atractiv, Radicondoli va acoperi, de asemenea, jumătate din chiria primilor doi ani de chirie pentru noii veniți care au aplicat până în decembrie 2025 și se mută până la începutul anului 2026. Pentru a fi eligibili, cumpărătorii de proprietăți trebuie să rămână cel puțin 10 ani, iar chiriașii - cel puțin patru ani.

De la introducerea stimulentelor în 2023, orașul a primit aproximativ 60 de noi rezidenți - un impuls important pentru un oraș a cărui populație a scăzut de la 3.000 la doar 966 în ultimul secol. Aproximativ 100 dintre cele aproximativ 450 de case de aici sunt în prezent goale. Dar, spre deosebire de orașele care oferă locuințe de un euro deja degradate, localitatea Radicondoli subliniază că proprietățile sale își păstrează valoarea reală de piață. Multe sunt deja locuite sau întreținute, așa că noii veniți nu încep cu reconstrucții majore, a declarat Guarguaglini.

Programe de sprijin pentru relocare în Spania rurală

Mai multe sate spaniole au implementat programe de stimulare pentru relocare în ultimii ani, inclusiv Ponga din Asturias și cele din regiunea Extremadura. Dar procesele de aplicare prin intermediul consiliilor locale pot fi dificil de gestionat.

În schimb, există acum două proiecte care ajută persoanele interesate să se mute în zona rurală a Spaniei. Ambele au ca scop conectarea potențialilor noi rezidenți cu municipalitățile. Holapueblo începe al șaselea program de relocare, deschis în prezent pentru înscrieri.

Schema se adresează în special antreprenorilor care doresc să înființeze o afacere într-o comunitate mică. Organizația identifică municipalități aflate în căutare de noi locuitori și care se angajează să ofere stimulente și sprijin, cum ar fi locuințe accesibile și servicii comunitare. Apoi conectează antreprenorii în devenire cu aceste orașe, oferind în același timp sprijin în timpul procesului de aplicare și al înființării afacerii. Pentru a fi eligibil, ai nevoie de o idee de afaceri puternică și de dreptul legal de a locui și lucra în Spania.

Irlanda caută noi rezidenți: oferă până la 70.000 de euro

Irlanda oferă până la 70.000 de euro pentru restaurarea caselor de pe insulele sale.

În 2023, Irlanda a lansat o schemă care oferă stimulente generoase în numerar persoanelor care aleg să transforme o casă sau o clădire goală în locuința lor permanentă sau într-o proprietate de închiriat într-una dintre comunitățile insulare ale țării.

Inițiativa face parte din politica „Our Living Islands”, prin care guvernul irlandez își propune să stimuleze populația insulelor Irlandei. „Scopul acestei politici este de a ne asigura că pe insulele din larg pot exista - și să prospere - comunități durabile și vibrante timp de mulți ani de acum încolo”, susține guvernul.

Programul ajută comunitățile de pe 30 de insule care nu sunt legate de continent prin poduri și sunt izolate de maree. Ca parte a proiectului, guvernul irlandez va plăti până la 70.000 de euro în granturi în numerar pentru salvarea și restaurarea numărului tot mai mare de proprietăți abandonate și în stare de degradare de pe insule.