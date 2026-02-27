Bijuteria arhitecturală a Constanței renaște: Sinagoga restaurată își deschide porțile vizitatorilor

După două decenii în care timpul a năpădit zidurile și ferestrele cu praf și vegetație, sinagoga veche de peste un secol revine la viață.

Lucrările, începute efectiv acum doi ani, au presupus consolidarea structurii, refacerea detaliilor originale și adaptarea clădirii pentru evenimente culturale. Acum, la 90% din finalizare, muncitorii montează ultimele utilități, iar inaugurarea e programată pentru luna mai.



Vizitatorii vor putea participa la expoziții de pictură, concerte acustice și chiar la un festival de teatru

Restaurarea a fost un proces complex, marcat de birocrație și întârzieri, clădirea fiind inclusă pe lista monumentelor istorice doar recent.

Sinagoga completează peisajul multicultural al centrului vechi, alături de Moscheea Carol, Biserica Ortodoxă și cea Catolică, oferind turiștilor ocazia să descopere opt lăcașuri de cult, fiecare cu propria poveste.

Puțini știu că în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, sinagoga a fost transformată în depozit de armament german. După război, comuniștii au confiscat clădirea, iar abia târziu ea a revenit comunității evreiești. Piatra de temelie a fost pusă în 1911, la inițiativa lui Pincus Șapira, un ceasornicar și bijutier celebru, furnizor al Casei Regale.

Conform lui Sorin Lucian Ionescu, președinte Comunitatea Evreilor din Constanța, ironia istoriei face că astăzi, numele său apare pe o pendulă găsită întâmplător într-o parcare a orașului.

Sinagoga nu este doar un simbol al trecutului, ci și ultima mărturie a unei comunități care azi numără doar 50 de membri, scrie Anima News.

Sursă foto: Comunitatea Evreilor din Constanţa

