Cinci insule din Grecia s-au impus în topul clasamentului global. Insula care ocupă locul întâi cu un scor impresionant

Grecia și-a afirmat încă o dată dominația în turismul global, cinci dintre insulele sale fiind numite printre cele mai frumoase din Europa în ediția din 2025 a prestigioasei ”World’s Best Awards” de la Travel + Leisure. În fruntea clasamentului se află bijuteria cicladică Paros, care a ocupat locul 1 cu un scor impresionant de 96,50 din partea cititorilor, arată GreekCityTimes.

Ajunsă la a 30-a ediție, premiile anuale sunt stabilite de mii de cititori Travel + Leisure din întreaga lume, care evaluează destinațiile pe baza atracțiilor naturale, activităților, bucătăriei și ospitalității. Lista din acest an a primelor 15 destinații insulare europene reflectă o puternică înclinație spre destinațiile mediteraneene - Grecia fiind în centrul atenției.

Paros, care a făcut un salt remarcabil de pe locul 24 în 2024, a fost lăudată pentru amestecul său vibrant de experiențe: plaje imaculate, produse locale de înaltă calitate (în special fructe de mare), cumpărături excelente și ospitalitatea renumită a locuitorilor săi. Cititorii au lăudat echilibrul insulei între autenticitate și oferte moderne, numind-o ”o bijuterie a Cicladelor”.

Alte insule grecești au ocupat un loc proeminent pe listă, inclusiv Creta (locul 6), Milos (locul 7), Santorini (locul 13) și Mykonos (locul 15). Italia a urmat cu trei destinații: Ischia (locul 2), Sardinia (locul 9) și Sicilia (locul 10).

În timp ce Marea Mediterană a dominat clasamentul, mai multe destinații non-mediteraneene au avut, de asemenea, o prezență puternică. Insulele atlantice din Portugalia - Azore (locul 8) și Madeira (locul 4) - au fost apreciate pentru peisajele lor luxuriante și experiențele culturale distinctive.

Top 15 Insule din Europa, la categoria Travel + Leisure:

Paros, Grecia – 96,50

Ischia, Italia – 93,25

Hvar și Insulele Dalmate, Croația – 91,09

Madeira, Portugalia – 89,93

Mallorca, Spania – 89,54

Creta, Grecia – 89,49

Milos, Grecia – 89,11

Azore, Portugalia – 88,89

Sardinia, Italia – 88,22

Sicilia, Italia – 86,98

Malta – 86,45

Skye și Hebridele, Scoția – 84,94

Santorini, Grecia – 84,67

Corsica, Franța – 84,00

Mykonos, Grecia – 82,87

