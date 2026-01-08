€ 5.0905
Stiri

Ursula von der Leyen: Sunt necesare cel puțin 400 de miliarde de euro din partea UE pentru Politica Agricolă Comună
Data actualizării: 08:33 08 Ian 2026 | Data publicării: 08:30 08 Ian 2026

Ursula von der Leyen: Sunt necesare cel puțin 400 de miliarde de euro din partea UE pentru Politica Agricolă Comună
Autor: Alexandra Curtache

Ursula von der Leyen Foto: Agerpres
 

Miercuri, Ursula von der Leyen a trimis o scrisoare Parlamentului European și Consiliului în care a prezentat câteva posibile evoluții ale poziției Comisiei Europene cu privire la bugetul UE pentru perioada 2028-2034.   

În ceea ce privește Politica Agricolă Comună (PAC), și anume, o sumă de 45 de miliarde de euro ar putea fi adăugată la cele 297,3 miliarde de euro alocate PAC, pe lângă fondul rural de 48,7 miliarde de euro care ar fi deschis agricultorilor (inițial excluși) și fondurile de criză de 6,3 miliarde de euro. În plus, statelor membre li s-ar acorda o mai mare libertate de acțiune în cadrul planului lor național de gestionare a crizelor. 

Este important să subliniem că, în această etapă incipientă a negocierilor privind CFM, în scrisoarea Comisiei, aceste 45 de miliarde de euro și 48,7 miliarde de euro propuse sunt doar opțiuni oferite statelor membre pentru a menține (sau chiar a crește ușor) finanțarea PAC pentru fermierii lor, nu o obligație de a mobiliza aceste resurse. Fermierii ar trebui să negocieze cu propriile capitale pentru a realiza acest lucru, subminând și mai mult o PAC deja slăbită.

Până la 400 de  miliarde de euro pentru PAC, dar fără garanții

În total, acest lucru ar putea genera până la 400 de miliarde de euro în euro actuali, ceea ce reprezintă cu 13 miliarde de euro mai mult decât suma actuală a PAC în euro actuali, ceea ce poate fi interpretat ca o compensare pentru inflația de 0,7 % pe an în perioada respectivă. Dar acest lucru nu este garantat, ci reprezintă doar o opțiune discreționară pentru statele membre.

Cele 45 de miliarde de euro reprezintă, de fapt, 2/3 din sumele bugetate inițial pentru ajustarea măsurilor în cursul perioadei financiare 2028-2034, puse la dispoziție încă de la început. Această sumă era prevăzută a fi eliberată la jumătatea perioadei în contextul NRPP global. Aceasta ar oferi un avantaj politicii agricole comune față de politica de coeziune.

Citește și: ”Ceva s-a schimbat”. Presa maghiară scrie că von der Leyen umple România de bani: Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent

Un pas înainte: deschiderea fondurilor rurale către agricultură

În ceea ce privește cele 48,7 miliarde EUR, deschiderea explicită către măsuri agricole de tipul dezvoltării rurale reprezintă un pas concret înainte, întrucât inițial acestea erau măsuri rurale care excludeau în mod explicit măsurile agricole. Cu această propunere, pare posibilă continuarea dezvoltării rurale agricole tradiționale, în special a investițiilor în exploatații agricole. Cu toate acestea, acest lucru trebuie validat printr-o formulare juridică clară și explicită care vizează măsurile PAC în cauză. 

În ansamblu, această scrisoare reprezintă o potențială îmbunătățire. Dacă toate opțiunile ar fi deblocate de statele membre, ar fi pentru prima dată după mult timp când bugetul PAC ar putea înregistra o creștere (mică), dar există un mare „DACĂ”, deoarece nimic nu este asigurat la nivelul UE, ceea ce demonstrează lipsa de dorință a actualei Comisii de a apăra abordările comune. 

De asemenea, rămâne de asigurat că cadrul general de performanță al NRPP (numai indicatori de mediu) nu se aplică PAC, ci că se definește un cadru agricol specific (cu indicatori socioeconomici).

Trucuri contabile și progrese reale

În cele din urmă, Comisia merge mai departe atât cu trucuri contabile pentru a da un impuls PAC, cât și cu progrese reale. Mai este încă un drum lung de parcurs, deoarece scrisoarea președintei Ursula von der Leyen nu este un acord în cadrul Consiliului, ci doar o scrisoare, în urma contactelor bilaterale cu un singur stat membru.

În cadrul Consiliului, unele state membre se opun în continuare bugetului global de 2 000 de miliarde EUR. Ceea ce este important de reținut din scrisoarea președintei Ursula von der Leyen este că Comisia consideră acum că sunt necesare cel puțin 400 de miliarde EUR pentru PAC, și nu 300 de miliarde EUR.

ursula von der leyen
politica agricola comuna
uniunea europeana
