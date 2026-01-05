Franța pune presiune pe Ursula von der Leyen, din cauza acordului cu Mercosur. Decizie în favoarea fermierilor autohtoni

Premierul şi ministrul Agriculturii din Franţa au anunţat duminică suspendarea importurilor de produse alimentare din America de Sud care conţin substanţe interzise în Europa, informează AFP.

"Un decret va fi emis în următoarele zile, la iniţiativa ministrului Agriculturii, Annie Genevard, pentru a suspenda importul de produse care conţin reziduuri ale unor substanţe interzise în Europa: mancozeb, glufosinat, tiofanat-metil şi carbendazim", fungicide sau erbicide, a anunţat prim-ministrul Sebastien Lecornu pe X (fostul Twitter).

CITEȘTE ȘI - Giorgia Meloni a blocat dorința Ursulei von der Leyen de a semna acordul UE-Mercosur: Polonia, Italia și Franța se opun

Contactat de AFP, Ministerul Agriculturii a precizat că decretul va fi publicat marţi. Franţa va trebui însă să obţină undă verde de la Comisia Europeană în termen de 10 zile, un acord pe care ministrul Annie Genevard speră să îl obţină miercuri în timpul vizitei sale la Bruxelles, potrivit aceleiaşi surse.

"Avocado, mango, guava, citrice, struguri şi mere din America de Sud sau din alte părţi nu vor mai fi permise să intre pe teritoriul naţional", a subliniat Lecornu. "Controalele consolidate vor fi efectuate de o echipă specializată pentru a garanta respectarea standardelor noastre sanitare", a continuat premierul francez, descriind acest lucru ca fiind "un prim pas pentru a proteja sectoarele noastre şi consumatorii noştri şi pentru a combate concurenţa neloială, o problemă reală de justiţie şi echitate pentru fermierii noştri".

CITEȘTE ȘI - Fermierii, pe picior de război la Bruxelles: Reformele propuse sunt sinucigașe

Fermierii francezi se opun semnării acordului cu Mercosur

Fermierii francezi, care se confruntă cu criza dermatozei nodulare, sunt mobilizaţi şi împotriva semnării acordului de liber schimb dintre UE şi ţările Mercosur, care ar urma să aibă loc în data de 12 ianuarie.

"Nu putem accepta ca substanţele interzise în ţara noastră să reapară indirect prin importuri. Este de bun simţ. Oriunde ar proveni din lume, produsele importate trebuie să respecte standardele noastre. Franţa dă un exemplu în Europa", a scris ministrul francez al Agriculturii pe X.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Protest al fermierilor în fața Parlamentului European: Pancarte cu „Frexit” și tractoare în stradă - GALERIE FOTO

Annie Genevard îşi anunţase încă din 8 decembrie intenţia de a interzice "importurile în ţara noastră de produse care conţin substanţe interzise în Europa" dacă Comisia Europeană nu va face acest lucru şi, sâmbătă într-un interviu acordat La Tribune Dimanche, a dezvăluit că a "activat" această "măsură de precauţie".

"UE interzice anumite substanţe pentru producătorii noştri", a spus Genevard.

Iar pentru importuri, a stabilit limite maxime acceptabile de reziduuri, dar Franţa le consideră "prea mari", explică ministrul, care solicită o aplicare mai strictă a standardelor europene, reducând aceste limite la "zero" pentru ceea ce intră pe teritoriul său.

Acordul cu blocul Mercosur este cel mai mare negociat de UE în ceea ce priveşte reducerea taxelor vamale, iar susţinătorii spun că oferă o cale de a scăpa de dependenţa de China şi de impactul taxelor vamale impuse de preşedintele american Donald Trump. Criticii acordului se tem însă că acest acord oferă prea mult ţărilor Mercosur, Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay, şi ar duce la inundarea pieţei europene cu produse de bază ieftine din America de Sud, în detrimentul fermierilor europeni.