Giorgia Meloni a blocat dorința Ursulei von der Leyen de a semna acordul UE-Mercosur: Polonia, Italia și Franța se opun

Acordul comercial al UE cu blocul Mercosur din America de Sud a fost amânat joi, deoarece rupturile interne s-au dovedit din nou mai puternice decât eforturile de a pecetlui acordul, potrivit Politico.

O schimbare de decizie din ultimul moment a prim-ministrului italian Giorgia Meloni a răsturnat un obiectiv autoimpus de a semna acordul cu țările Mercosur pe 20 decembrie. Astfel, decizia a fost amânată până la mijlocul lunii ianuarie.

Amânarea arată că, după două decenii de negocieri și nenumărate schimbări de situație, pactul UE-Mercosur, conceput pentru a crea una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume între UE, Brazilia, Uruguay, Paraguay și Argentina, continuă să fie un câmp minat politic în Europa.

Opoziția de lungă durată din partea Franței, Poloniei și Italiei, unde grupurile agricole sunt influente, a transformat acordul într-un test al capacității Bruxelles-ului de a-și uni aliații din străinătate, menținând în același timp un bloc profund divizat.

„Mercosur joacă un rol central în acordurile noastre comerciale”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în drum spre summitul liderilor de joi dimineață, adăugând că este „de o importanță enormă să primim undă verde”.

CITEȘTE ȘI - Singura țară din UE invitată oficial de Trump la summitul din Miami, în 2026. Nu e Ungaria!

Giorgia Meloni, decizie de ultim moment care a blocat semnarea acordului UE-Mercosur

Premierul italian Giorgia Meloni a deraiat însă planul atent elaborat până în prezent.

Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a declarat că lidera de la Roma i-a promis joi, într-o convorbire telefonică, că va sprijini acordul imediat ce va obține sprijinul fermierilor italieni. În ciuda presiunii exercitate asupra europenilor în ultimele zile, Lula a ajuns să accepte întârzierea, au declarat diplomații.

Rezistența lui Meloni a însemnat că nu a existat suficient sprijin din partea țărilor UE pentru ca Ursula von der Leyen să meargă în Brazilia în acest weekend pentru a semna acordul așa cum era planificat, în ciuda capitalului politic uriaș investit de fiecare parte în încercarea de a-l finaliza până la sfârșitul anului, înainte de Crăciun.

Chiar dacă se ajunge la o înțelegere între Roma și Paris, problemele acordului sunt departe de a se fi încheiat: acordul trebuie încă să treacă de Parlamentul European, unde opoziția crește pe întreg spectrul politic.

În ciuda avertismentelor că o întârziere suplimentară ar fi fatală, țările favorabile acordului, cum ar fi Germania, s-au grăbit să minimizeze eșecul.

„Pare sigur că acesta [acordul Mercosur] va fi semnat la mijlocul lunii ianuarie”, a declarat reporterilor un înalt oficial german.

Data de la mijlocul lunii ianuarie este importantă, a subliniat oficialul, pentru ratificarea acordului înainte ca Parlamentul să aibă șansa de a vota o rezoluție de trimitere a acordului la Curtea de Justiție a UE, lucru care ar putea duce la înghețarea ratificării sale timp de până la doi ani.

„Sper că partenerii noștri din America Latină vor avea răbdarea de a face față acestei UE timide și ezitante”, a declarat Bernd Lange, președintele comisiei pentru comerț a Parlamentului European.