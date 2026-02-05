€ 5.0945
|
$ 4.3209
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0945
|
$ 4.3209
 
DCNews Stiri Kate Middleton, „mesaj ascuns” în timpul întâlnirii cu prima femeie care conduce Biserica Anglicană
Data publicării: 23:59 05 Feb 2026

Kate Middleton, „mesaj ascuns” în timpul întâlnirii cu prima femeie care conduce Biserica Anglicană
Autor: Doinița Manic

kate-middleton-printesa-de-wales_66494200 Prințesa Kate Middleton. Sursa foto: Agerpres

Kate Middleton ar fi transmis un „mesaj ascuns” în timpul întâlnirii dintre ea și William cu noul arhiepiscop de Canterbury.

Prințul și Prințesa de Wales s-au întâlnit oficial cu noul Arhiepiscop de Canterbury - Dame Sarah, pentru prima dată de când aceasta a preluat funcția. William și Kate au călătorit la Palatul Lambeth, reședința oficială a arhiepiscopului, unde au avut discuții informale, William transmițându-i „felicitări” pentru numirea sa, scrie Mirror.

La sosirea lor la întâlnire, Kate a purtat o rochie midi texturată Edeline Lee, personalizată, cu un palton negru și accesorizată cu un nou colier Daniella Draper Gold Keeper's Heart Trace Chain. Se spune că piesa, în valoare de 1.555 de lire sterline, simbolizează „dragostea și conexiunea” - teme pe care Kate le-a explorat recent în discursurile sale publice. Se știe deja că Kate Middleton obișnuiește să transmită „mesaje ascunse” prin hainele sau bijuteriile pe care le poartă.

Ce au discutat cei trei

Discuția celor trei a avut loc sub forma unui ceai de după-amiază cu prăjituri și salată de fructe, servit la o masă din apropiere, în timp ce discutau despre grădina Palatului Lambeth. Când Dame Sarah a comentat că, în rolul său anterior de episcop al Londrei, protopopiatul avea „o mică bucată de pământ”, Kate a spus despre centrul Londrei: „Este uimitor cât de mult spațiu verde există”.

William a întrebat-o pe Dame Sarah dacă cunoaște deja planul Palatului Lambeth și i s-a spus că „ajunge acolo”. Se înțelege că vizita a reflectat importanța pe care cuplul regal o acordă credinței și dorința lor de a construi o relație de lucru solidă cu clericul de rang înalt.

Palatul Lambeth a declarat că, după întâlnire, cei trei au discutat despre contribuția bisericilor din întreaga țară la comunitățile lor și despre munca lui William și Kate prin intermediul Fundației Regale.

Arhiepiscopul a declarat ulterior: „A fost un privilegiu să-i primesc astăzi pe Prințul și Prințesa de Wales la Palatul Lambeth. Știu că avem aceeași speranță pentru o lume mai bună și aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună în anii următori. Voi continua să-i port pe ei și familia lor în rugăciunile mele”.

Regele Charles va fi absent de la ceremonia oficială de numirea a Arhiepiscopului de Canterbury

Reamintim că Dame Sarah a fost confirmată săptămâna trecută ca al 106-lea Arhiepiscop de Canterbury la Catedrala Sf. Paul, iar ieri a depus jurământul de credință față de suveran, în cadrul căruia l-a recunoscut pe Rege ca guvernator suprem al Bisericii Angliei, într-o ceremonie tradițională care datează din timpul domniei Elisabetei I.

Ea a devenit prima femeie arhiepiscop de Canterbury din istoria Bisericii Anglicane, după ce funcția a rămas vacantă timp de aproximativ un an, când Justin Welby a anunțat că va demisiona din cauza eșecului în gestionarea unui scandal de abuzuri.

Dame Sarah va fi întronată oficial ca arhiepiscop de Canterbury luna viitoare, în cadrul unei ceremonii istorice. William îl va reprezenta pe tatăl său, Regele Charles, la slujbă. Charles este guvernatorul suprem al Bisericii Angliei, dar William, fiul și moștenitorul său, va prelua rolul important de a-l înlocui pe șeful statului la Catedrala din Canterbury.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Kate Middleton, „mesaj ascuns” în timpul întâlnirii cu prima femeie care conduce Biserica Anglicană
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Tânăr de 22 de ani, decedat pe loc într-un accident rutier. Șoferul, beat şi fără permis, a ajuns la spital
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Trump îl susține pe Viktor Orban, înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria: „Un adevărat prieten, luptător și câștigător”
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Legăturile lui Jeffrey Epstein cu Bruxelles-ul
Publicat acum 1 ora si 55 minute
Academicianul Leon Dănăilă a fost decorat pentru întreaga carieră: Medicina nu este o meserie, ci o misiune
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 16 minute
Produs de la Kaufland, retras de pe rafturi. ANSVSA: Dacă ați cumpărat, nu consumați
Publicat acum 13 ore si 52 minute
Donald Trump întinde o mână României. Mesajul Ambasadei SUA la București
Publicat acum 15 ore si 13 minute
Apa curgea, gazele veneau, dar... nu s-a gândit că ar trebui să plătească. Ciudatul caz al unui manager de presă: Laura Sgaverdea
Publicat acum 12 ore si 30 minute
Minge la fileu pentru Nicușor Dan, după mesajul venit din SUA. Chirieac: În sfârșit am atras atenția administrației Trump
Publicat acum 15 ore si 5 minute
Bolojan, influențat sau rău intenționat? Năsui (USR) spune cine sunt consilierii premierului: Asta e tragedia!
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close