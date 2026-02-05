Kate Middleton, „mesaj ascuns” în timpul întâlnirii cu prima femeie care conduce Biserica Anglicană

Prințul și Prințesa de Wales s-au întâlnit oficial cu noul Arhiepiscop de Canterbury - Dame Sarah, pentru prima dată de când aceasta a preluat funcția. William și Kate au călătorit la Palatul Lambeth, reședința oficială a arhiepiscopului, unde au avut discuții informale, William transmițându-i „felicitări” pentru numirea sa, scrie Mirror.

La sosirea lor la întâlnire, Kate a purtat o rochie midi texturată Edeline Lee, personalizată, cu un palton negru și accesorizată cu un nou colier Daniella Draper Gold Keeper's Heart Trace Chain. Se spune că piesa, în valoare de 1.555 de lire sterline, simbolizează „dragostea și conexiunea” - teme pe care Kate le-a explorat recent în discursurile sale publice. Se știe deja că Kate Middleton obișnuiește să transmită „mesaje ascunse” prin hainele sau bijuteriile pe care le poartă.

Ce au discutat cei trei

Discuția celor trei a avut loc sub forma unui ceai de după-amiază cu prăjituri și salată de fructe, servit la o masă din apropiere, în timp ce discutau despre grădina Palatului Lambeth. Când Dame Sarah a comentat că, în rolul său anterior de episcop al Londrei, protopopiatul avea „o mică bucată de pământ”, Kate a spus despre centrul Londrei: „Este uimitor cât de mult spațiu verde există”.

William a întrebat-o pe Dame Sarah dacă cunoaște deja planul Palatului Lambeth și i s-a spus că „ajunge acolo”. Se înțelege că vizita a reflectat importanța pe care cuplul regal o acordă credinței și dorința lor de a construi o relație de lucru solidă cu clericul de rang înalt.

Palatul Lambeth a declarat că, după întâlnire, cei trei au discutat despre contribuția bisericilor din întreaga țară la comunitățile lor și despre munca lui William și Kate prin intermediul Fundației Regale.

Arhiepiscopul a declarat ulterior: „A fost un privilegiu să-i primesc astăzi pe Prințul și Prințesa de Wales la Palatul Lambeth. Știu că avem aceeași speranță pentru o lume mai bună și aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună în anii următori. Voi continua să-i port pe ei și familia lor în rugăciunile mele”.

Regele Charles va fi absent de la ceremonia oficială de numirea a Arhiepiscopului de Canterbury

Reamintim că Dame Sarah a fost confirmată săptămâna trecută ca al 106-lea Arhiepiscop de Canterbury la Catedrala Sf. Paul, iar ieri a depus jurământul de credință față de suveran, în cadrul căruia l-a recunoscut pe Rege ca guvernator suprem al Bisericii Angliei, într-o ceremonie tradițională care datează din timpul domniei Elisabetei I.

Ea a devenit prima femeie arhiepiscop de Canterbury din istoria Bisericii Anglicane, după ce funcția a rămas vacantă timp de aproximativ un an, când Justin Welby a anunțat că va demisiona din cauza eșecului în gestionarea unui scandal de abuzuri.

Dame Sarah va fi întronată oficial ca arhiepiscop de Canterbury luna viitoare, în cadrul unei ceremonii istorice. William îl va reprezenta pe tatăl său, Regele Charles, la slujbă. Charles este guvernatorul suprem al Bisericii Angliei, dar William, fiul și moștenitorul său, va prelua rolul important de a-l înlocui pe șeful statului la Catedrala din Canterbury.