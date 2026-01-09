€ 5.0887
Stiri

DCNews Stiri Regulile neobișnuite de dormit ale lui Kate Middleton și Prințului William în reședința regală
Data publicării: 22:10 09 Ian 2026

Regulile neobișnuite de dormit ale lui Kate Middleton și Prințului William în reședința regală
Autor: Gabriela Ungureanu

Prințesa Kate Middleton și Prințul William Imagine cu Prințesa Kate Middleton și Prințul William. Foto: Agerpres

Kate Middleton și Prințului William ar avea niște reguli considerate a fi neobșnuite atunci când vine vorba de dormitul în reședința regală.

 

Prințul și Prințesa de Wales sunt de obicei rezervați când vine vorba de discuțiile despre viața lor privată. Cu toate acestea, aranjamentele lor de locuit la Palatul Kensington deviază oarecum de norme, scrie Mirror.

Asta pentru că nu dorm într-un dormitor de la etaj, așa cum fac majoritatea cuplurilor. Un plan al reședinței lor dezvăluie amplasarea dormitoarelor și se pare că cei doi aleg să doarmă la parter, nu la etaj, așa cum fac majoritatea cuplurilor pentru a avea parte de mai multă intimitate.

Contrar așteptărilor, dormitorul principal pe care îl ocupau anterior era situat la parterul apartamentului 1A de la Palatul Kensington, potrivit Cambridgeshire Live. Aceasta a fost cândva reședința Prințesei Margaret și se mândrește cu 20 de camere, patru etaje, lift propriu, sală de sport și nouă camere pentru personal.

Regretatul autor de la Royal Society, Christopher Warwick, a explicat de ce clădirea este numită „apartament” în timpul unei apariții la emisiunea Royal Beat de pe True Royalty.

„Toate aceste reședințe regale de la Palatul Kensington sunt numite apartamente, ceea ce, bineînțeles, îi face pe oameni să creadă imediat că sunt niște "flats" - adică apartamente obișnuite. Nu sunt”, a spus Christopher Warwick.

Detalii despre mutarea lui Kate Middleton și Prințului William

Cuplul, care a avut parte de câțiva ani stresanți, deoarece Kate a fost diagnosticată cu cancer împreună cu socrul ei, Regele Charles, are acces la Anmer Hall din Norfolk, dar s-a mutat anul trecut la Forest Hall, cu opt dormitoare, din Windsor. Anterior, s-au stabilit la Adelaide Cottage, o casă modestă, tot din Windsor.

Ascunsă în parcul regal privat de 655 de acri al Crown Estate, această casă istorică a fost construită în 1831 ca sanctuar pentru Regina Adelaide, soția Regelui William al IV-lea, și poartă cu ea o istorie bogată și scandaloasă.

Adelaide Cottage a fost o reședință preferată a Reginei Victoria, care își lua adesea micul dejun acolo. Un alt fost rezident notabil a fost Peter Townsend. Fost pilot și scutier al Regelui George al VI-lea, el a avut o poveste de dragoste notorie cu Prințesa Margaret. Relația lor a fost deosebit de scandaloasă, având în vedere că Peter era un bărbat divorțat, cu 16 ani mai în vârstă decât ea.

În 2015, Adelaide Cottage a fost supusă unor renovări semnificative și se mândrește cu un decor cu adevărat extravagant. Rapoartele sugerează că dormitorul matrimonial are un tavan împodobit cu delfini aurii și decorațiuni din frânghii.

După nunta Prințului Harry și a lui Meghan din 2018, au existat scurte speculații că aceast loc va deveni noua lor reședință din Windsor. Se spunea că cuplul a apreciat intimitatea casei și apropierea acesteia de Londra.

 

Urmăriți DCNews și pe Google News

kate middleton
printul harry
casa regala
Familia Regala Britanica
