Kate Middleton, vizată într-un scandal uriaș cu poze nud

Prințesa de Wales, Kate Middleton, se numără printre numeroasele femei ale căror fotografii nud au fost create online cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Platforma de socializare X, fosta Twitter, se confruntă acum cu o anchetă după ce s-a descoperit că Grok, chatbot-ul cu Inteligență Artificială dezvoltat xAI-ul lui Elon Musk, a fost îndemnat să genereze imagini realiste cu Kate în bikini, scrie Mirror.

Alte câteva mii de femei din UK ar fi în aceeași situație

Se crede că este una dintre miile de femei ale căror fotografii reale au fost modificate fără consimțământul lor pentru a părea că poartă costum de baie sau au fost puse în situații cu caracter sexual. Acum, Ofcom (autoritatea de reglementare din Regatul Unit pentru comunicații n.r.) a luat „contact urgent” cu platforma de socializare, în urma unor îngrijorări serioase. Ofcom spune că a contactat X și xAI pentru a înțelege ce măsuri au fost luate pentru a remedia această problemă, dar nu a lansat încă o anchetă.

Un purtător de cuvânt al autorității de reglementare a declarat: „Combaterea vătămărilor ilegale online și protejarea copiilor rămân priorități urgente pentru Ofcom. Suntem conștienți de îngrijorările serioase exprimate cu privire la un articol de pe Grok on X care produce imagini nud cu oameni și imagini sexualizate cu copii”.

„Am contactat urgent X și xAI pentru a înțelege ce măsuri au luat pentru a-și respecta obligațiile legale de a proteja utilizatorii din Regatul Unit. Pe baza răspunsului lor, vom efectua o evaluare rapidă pentru a stabili dacă există potențiale probleme de conformitate care justifică o investigație”, a mai transmis Ofcom.

O postare pe contul Grok X menționa că au existat „cazuri izolate în care utilizatorii au solicitat și au primit imagini cu Inteligență Artificială care înfățișau minori în haine minimaliste” și adăuga: „xAI are măsuri de siguranță, dar se fac noi îmbunătățiri pentru a bloca complet astfel de solicitări”.

Prințul și Prințesa de Wales, câștig în judecată împotriva unei reviste franceze

Kerry Smith, directorul executiv al Fundației Internet Watch, a declarat: „IWF a primit o serie de rapoarte din partea publicului referitoare la imagini cu presupuse abuzuri sexuale asupra copiilor pe X, generate de chatbot-ul cu Inteligență Artificială Grok. Încă lucrăm la aceste rapoarte, dar, până acum, nu am văzut nicio imagine care să depășească pragul legal pentru a fi considerată abuz sexual asupra copiilor în Regatul Unit”.

Ea a îndemnat guvernul să solicite firmelor de Inteligență Artificială să includă măsuri de siguranță în produsele lor pentru a preveni conținutul dăunător.

În luna octombrie, a ieșit la iveală că Prințul și Prințesa de Wales au câștigat o bătălie legală după ce au dat în judecată o revistă franceză pentru un „articol extrem de intruziv și fotografii de paparazzi realizate cu teleobiectiv”.