Se schimbă vremea! Vești bune de la ANM. Temperaturi cu mult peste normalul perioadei

Administrația Națională de Meteorologie anunță schimbări importante în zilele care urmează. Luna martie vine cu soare și vreme bună!
Astăzi, în țară, ”vremea se va ameliora semnificativ, iar regimul termic va fi caracterizat de valori în jurul celor specifice datei. Cerul va fi mai mult senin, exceptând în prima parte a zilei nord-estul, sud-estul și sud-vestul țării unde vor fi înnorări. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări (viteze în general de 40...50 km/h), în prima parte a intervalului, în estul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 3 și 9 grade, iar cele minime între -9 și 1 grad, cu valori mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali spre valori în jurul a -15 grade. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață” arată ANM.
În București, în schimb, ”vremea se va răci ușor. Cerul va fi variabil, mai mult senin seara și noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar cea minimă va fi de -7...-4 grade”.
Vineri, ”vremea va fi predominant frumoasă, iar valorile termice diurne vor crește ușor față de ziua anterioară mai ales în jumătatea vestică a țării. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 și 12 grade, iar cele minime între -8 și 4 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre valori în jurul a -14 grade. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață”.
Și în Capitală, ”vremea va fi frumoasă, cu un regim termic caracterizat de valori comparabile cu cele din intervalul anterior. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade, iar cea minimă va fi de -5...-4 grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească”.
Vremea sâmbătă, în țară
Vremea se va menține frumoasă și va continua să se încălzească. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 14 grade, iar cele minime între -13 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 4 grade în Dealurile de Vest. Izolat dimineața și noaptea se va forma ceață.
Prognoza meteo pentru București
Vremea se va menține frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 8...9 grade, iar cea minimă de -4...-3 grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească.
În țară, vremea va fi în continuare frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin, cu unele înnorări noaptea în regiunile vestice și nordice, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 8 și 16 grade, iar cele minime între -10 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 6 grade în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață.
În București, vremea va fi în continuare frumoasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 11...12 grade, iar cea minimă de -2...0 grade, ușor mai coborâtă la periferie.
Dar veștile bune vin abia săptămâna viitoare, când vremea se încălzește semnificativ.
În țară, până în 5 martie, valorile termice se vor situa mult peste cele specifice perioadei.Probabilitatea de precipitații va crește din a doua parte a intervalului, la început în vestul, nordul și centrul țării, apoi în regiunile estice și sud-estice.
În Bucureșto, valorile termice se vor situa mult peste cele specifice perioadei, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă.
de Anca Murgoci