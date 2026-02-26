€ 5.0953
|
$ 4.3250
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3250
 
DCNews Stiri Se schimbă vremea! Vești bune de la ANM. Temperaturi cu mult peste normalul perioadei
Data actualizării: 08:46 26 Feb 2026 | Data publicării: 08:42 26 Feb 2026

Se schimbă vremea! Vești bune de la ANM. Temperaturi cu mult peste normalul perioadei
Autor: Irina Constantin

ghiocei foto pexels/ Se schimbă vremea

Administrația Națională de Meteorologie anunță schimbări importante în zilele care urmează. Luna martie vine cu soare și vreme bună!

Astăzi, în țară, ”vremea se va ameliora semnificativ, iar regimul termic va fi caracterizat de valori în jurul celor specifice datei. Cerul va fi mai mult senin, exceptând în prima parte a zilei nord-estul, sud-estul și sud-vestul țării unde vor fi înnorări. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări (viteze în general de 40...50 km/h), în prima parte a intervalului, în estul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 3 și 9 grade, iar cele minime între -9 și 1 grad, cu valori mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali spre valori în jurul a -15 grade. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață” arată ANM. 

În București, în schimb, ”vremea se va răci ușor. Cerul va fi variabil, mai mult senin seara și noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar cea minimă va fi de -7...-4 grade”. 

Vineri, ”vremea va fi predominant frumoasă, iar valorile termice diurne vor crește ușor față de ziua anterioară mai ales în jumătatea vestică a țării. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 și 12 grade, iar cele minime între -8 și 4 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre valori în jurul a -14 grade. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață”.

Și în Capitală, ”vremea va fi frumoasă, cu un regim termic caracterizat de valori comparabile cu cele din intervalul anterior. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade, iar cea minimă va fi de -5...-4 grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească”.

Prognoza meteo pentru weekend

Vremea sâmbătă, în țară

Vremea se va menține frumoasă și va continua să se încălzească. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 14 grade, iar cele minime între -13 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 4 grade în Dealurile de Vest. Izolat dimineața și noaptea se va forma ceață.

Prognoza meteo pentru București

Vremea se va menține frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 8...9 grade, iar cea minimă de -4...-3 grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească.

Cum va fi vremea duminică, în prima zi de primăvară - 1 martie

În țară, vremea va fi în continuare frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin, cu unele înnorări noaptea în regiunile vestice și nordice, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 8 și 16 grade, iar cele minime între -10 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 6 grade în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață.

În București, vremea va fi în continuare frumoasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 11...12 grade, iar cea minimă de -2...0 grade, ușor mai coborâtă la periferie.

Dar veștile bune vin abia săptămâna viitoare, când vremea se încălzește semnificativ. 

În țară, până în 5 martie, valorile termice se vor situa mult peste cele specifice perioadei.Probabilitatea de precipitații va crește din a doua parte a intervalului, la început în vestul, nordul și centrul țării, apoi în regiunile estice și sud-estice.

În Bucureșto, valorile termice se vor situa mult peste cele specifice perioadei, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vremea bucuresti
vremea martie
vremea 1 martie
prognoza meteo
anm
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Șeful la care visează orice angajat: Patronul unei companii, viral pe Internet, după ce și-a premiat angajații cu 26 de milioane de dolari - VIDEO
Publicat acum 6 minute
Trump îl atacă dur pe Robert De Niro după apelul actorului la „alungarea” administrației: Un bolnav cu mintea tulburată
Publicat acum 8 minute
Club de noapte celebru din București, călcat de mascați: Acuzații de prostituţie, droguri, spălare de banii (surse)
Publicat acum 29 minute
Primar din Gorj prins de polițiști beat la volan. Ce alcoolemie avea
Publicat acum 53 minute
Doi pensionari au primit ajutor social timp de 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. S-au autodenunțat pentru că aveau mustrări de cunoștiință
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 27 minute
Horoscop 26 februarie 2026. Mercur retrogradează în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 50 minute
Fostul șef al Vămilor, demis de Bolojan în ianuarie, pus pe o nouă funcție în februarie. Ce post a primit, tot la Vămi
Publicat acum 2 ore si 10 minute
A murit fostul procuror Ion Diaconescu, cel care l-a trimis în judecată pe Țundrea, deși era nevinovat
Publicat acum 2 ore si 16 minute
BANCUL ZILEI: Din lumea păsărilor
Publicat acum 2 ore si 28 minute
Femeie sechestrată și bătută 3 zile de propriul soț. Fiul lor a sunat la 112
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close