Alertă meteo de Cod Galben de ger. Harta ANM cu zonele vizate. Vremea în București

De astăzi, de la ora 10.00, până în 4 februarie, la aceeași oră, este în vigoare o informare meteo de vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, polei și ghețuș, ninsoare viscolită.

”Vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice. Dimineața și noaptea va fi ger la început în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul Transilvaniei, Muntenia și izolat în Oltenia și sudul Banatului, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade, iar în nordul Moldovei, gerul va persista și pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -16 și -8 grade. Local și temporar vor fi precipitații slabe cantitativ, predominant sub formă de ninsoare și pe alocuri se va forma polei și ghețuș. Vântul va prezenta intensificări local în regiunile estice și sudice cu viteze în general de 40...45 km/h, amplificând senzația de frig, iar din seara zilei de duminică până luni dimineață în sud-estul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea, temporar ninsoarea va fi viscolită” anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Alerte de Cod Galben

A fost emis și Cod Galben de la ora 10.00 valabil până duminică, la ora 20:00, de temperaturi deosebit de scăzute și ger: ”În cea mai mare parte a Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra în general între -10 și -5 grade. Noaptea va fi ger astfel că temperaturile minime se vor încadra între -14 și -10 grade”.

Meteorologii au emis și Cod Galben de ger care intră în vigoare în această seară, la ora 20:00, valabilă până în 2 februarie, la ora 10:00.

”În Moldova, Dobrogea, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa între -16 și -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei până în jurul a -20 de grade” au mai anunțat meteorologii.

Prognoza specială pentru București

”Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 31.01.2026 Ora 20:00 - 01.02.2026 Ora 10:00

Vremea se va răci. Cerul va fi noros și trecător în prima parte a zilei vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări noaptea, când se vor atinge viteze de 35...40 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 1 grad, iar cea minimă va fi de -6...-5 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 01.02.2026 Ora 10:00 - 02.02.2026 Ora 10:00

Vremea va continua să se răcească, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade. Cerul va fi mai mult noros, iar seara și noaptea va ninge slab. Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de până la 40...45 km/h, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de -9 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 02.03.2026 Ora 10:00 - 03.02.2026 Ora 10:00

Valorile termice se vor situa sub mediile multianuale. Cerul va avea înnorări în prima parte a intervalului, când trecător va fulgui, apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -3 grade, iar cea minimă de -10...-7 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 03.02.2026 Ora 10:00 - 04.02.2026 Ora 18:00

Vremea va fi rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -1...0 grade, iar cea minimă de -7...-6 grade.

În intervalul 31 ianuarie ora 10 - 04 februarie, ora 10, municipiul București se va afla sub unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, ger în timpul nopților și al dimineților, intensificări ale vântului, ninsoare viscolită.

În intervalul 01 ianuarie ora 20 - 02 februarie, ora 10,municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică pentru temperaturi deosebit de scăzute și ger” anunță meteorologii.