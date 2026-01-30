€ 5.0961
Stiri

DCNews Stiri Acord PSD- AUR în București? Acuzații din PNL, după eșecul răsunător al primarului Ciucu: Au votat umăr la umăr!
Data publicării: 13:50 30 Ian 2026

Acord PSD- AUR în București? Acuzații din PNL, după eșecul răsunător al primarului Ciucu: Au votat umăr la umăr!
Autor: Roxana Neagu

sedinta cgmb 2

Rând pe rând, propunerile din Consiliul General al Municipiului București au picat, joi, la vot. Pentru primarul Ciprian Ciucu a reprezentat un adevărat eșec, aflat deja într-un război al declarațiilor cu Daniel Băluță.

”În Consiliul General al Municipiului București am asistat la un spectacol al ipocriziei politice. PSD și AUR au votat umăr la umăr, demonstrând că diferențele dintre ele sunt mai degrabă de discurs decât de practică. Când vine vorba de păstrarea privilegiilor și a risipei, alianțele se fac rapid, indiferent de retorica publică” acuză liberalul Alexandru Muraru. 

Colaborarea PSD - AUR s-a mutat la București?

”După numeroase comploturi la nivel parlamentar, colaborarea dintre PSD și AUR s a mutat și la nivelul administrației Capitalei. De această dată, scopul a fost blocarea unui set de reforme propuse de primarul Ciprian Ciucu, reforme care vizau reducerea cheltuielilor inutile și eficientizarea aparatului administrativ.

Primarul a venit cu un plan clar și documentat pentru limitarea risipei de la STB și din alte instituții aflate în subordinea Primăriei Capitalei. Vorbim despre structuri moștenite din anii în care bugetul orașului era tratat ca o sursă inepuizabilă de finanțare politică. Unele dintre aceste instituții au doar câțiva angajați, în unele cazuri cel mult cinci, dar au acumulat datorii de aproape 8 milioane de lei într un singur an. Bani publici, adică banii tuturor bucureștenilor.

Soluția propusă a fost una de bun simț administrativ. Comasarea sau dispariția instituțiilor ineficiente, reducerea cheltuielilor redundante și oprirea finanțării artificiale a unor structuri care nu produc valoare publică. PSD, cu sprijinul AUR, s a opus ferm. Nu pentru că ar exista un argument economic solid, ci pentru că aceste instituții sunt menținute în viață prin perfuzii bugetare convenabile politic.

Refuzul reformei înseamnă un lucru simplu. Dacă nu se schimbă nimic, aceleași instituții vor continua să acumuleze datorii și în anii următori. În 2026, nota de plată va fi din nou achitată din bani publici. PSD și AUR mimează opoziția unul față de celălalt, dar când apare ocazia de a conserva risipa și rețelele de influență, acționează perfect sincronizat” arată mesajul lui Alexandru Muraru. 

