O navă, la bordul căreia se afla o ambasadoare, s-a scufundat în apele grecești, după o explozie

O navă a agenţiei europene pentru protecţia frontierelor Frontex s-a scufundat luni în largul insulei greceşti Kastellorizo, în apropierea coastelor turceşti, a indicat garda de coastă greacă pentru AFP.

Patru persoane rănite au fost transportate cu elicopterul la un spital de pe insula învecinată Rodos, potrivit gărzii de coastă.

Accidentul nu s-a produs în timpul unei operaţiuni operaţionale, dar circumstanţele răsturnării navei urmează să fie investigate, a adăugat aceeaşi sursă.

Postul naţional de radio ERT din Grecia transmite că au fost rănite cinci persoane după ce, pe o navă operată de Frontex, a avut loc o explozie, în apropierea insulei greceşti Kastellorizo.

ERT menţionează că la bordul navei se aflau cinci persoane, inclusiv patru cetăţeni estonieni şi un cetăţean grec, toţi fiind răniţi în incident, între care şi ambasadoarea Estoniei în Grecia. Unul dintre răniţi a suferit o leziune gravă la cap, fiind transferat la un spital din Atena pentru tratament, arată Agerpres.