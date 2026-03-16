O navă, la bordul căreia se afla o ambasadoare, s-a scufundat în apele grecești, după o explozie
Data publicării: 20:07 16 Mar 2026

O navă, la bordul căreia se afla o ambasadoare, s-a scufundat în apele grecești, după o explozie
Autor: Alexandra Firescu

apa explozie foto rol ilustrativ

O navă s-a scufundat după o explozie. Pe navă se afla și o ambasadoare.

O navă a agenţiei europene pentru protecţia frontierelor Frontex s-a scufundat luni în largul insulei greceşti Kastellorizo, în apropierea coastelor turceşti, a indicat garda de coastă greacă pentru AFP.

Patru persoane rănite au fost transportate cu elicopterul la un spital de pe insula învecinată Rodos, potrivit gărzii de coastă.

Accidentul nu s-a produs în timpul unei operaţiuni operaţionale, dar circumstanţele răsturnării navei urmează să fie investigate, a adăugat aceeaşi sursă.

Postul naţional de radio ERT din Grecia transmite că au fost rănite cinci persoane după ce, pe o navă operată de Frontex, a avut loc o explozie, în apropierea insulei greceşti Kastellorizo.

ERT menţionează că la bordul navei se aflau cinci persoane, inclusiv patru cetăţeni estonieni şi un cetăţean grec, toţi fiind răniţi în incident, între care şi ambasadoarea Estoniei în Grecia. Unul dintre răniţi a suferit o leziune gravă la cap, fiind transferat la un spital din Atena pentru tratament, arată Agerpres. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
ANAT: Declarațiile și deciziile iresponsabile riscă să blocheze sezonul estival 2026 pe litoralul românesc
Publicat acum 4 minute
Creșterea atacurilor cu drone ucrainene pune întreaga Rusie în alertă
Publicat acum 7 minute
Noul lider suprem al Iranului respinge propunerile de încetare a focului. Când va fi momentul potrivit pentru pace
Publicat acum 31 minute
Directorul Netflix: Europa riscă să piardă miliarde dacă va complica regulile pentru streaming
Publicat acum 44 minute
PSD, solicitare către Bolojan, în contextul creșterii prețurilor la carburanți
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 38 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 18: Israelul lovește în conducerea regimului iranian într-un atac din timpul nopții
Publicat acum 4 ore si 29 minute
„Nostradamusul chinez” susține că știe cum se va încheia războiul dintre Iran și SUA
Publicat acum 5 ore si 47 minute
Horoscop 17 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 57 minute
Care este cel mai sigur loc din casă în cazul unui atac nuclear
Publicat acum 6 ore si 6 minute
BANCUL ZILEI: Despre cupluri
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
