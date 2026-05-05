Trei morți după prăbușirea unui avion peste o clădire rezidențială (VIDEO)

Un avion de mici dimensiuni cu cinci persoane la bord s-a prăbuşit luni peste o clădire din oraşul Belo Horizonte, în sud-estul Braziliei, provocând moartea a trei persoane, informează Reuters, citând oficiali locali şi pompieri.

Avión se estrella contra un edificio en el barrio Silveira, Belo Horizonte, #Brasil



▪️A bordo del avión viajaban cinco personas. El piloto y un pasajero fallecieron en el accidente. Otros tres pasajeros fueron rescatados; uno se encuentra grave.#BeloHorizonte pic.twitter.com/QfPliLREkl — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) May 4, 2026

Trei morți în urma accidentului

îPilotul şi copilotul aeronavei au murit în accident, a precizat departamentul de pompieri într-un comunicat, în timp ce trei pasageri au fost salvaţi în stare gravă şi transportaţi la spital.

Iniţial s-au vehiculat informaţii potrivit cărora patru persoane se aflau la bordul avionului.

Câteva ore mai târziu, autorităţile din statul Minas Gerais au anunţat că unul dintre pasageri a murit la spital, precizând că ceilalţi se află într-o stare stabilă şi continuă să fie spitalizaţi.

Nu au existat pagube structurale sau răniţi în clădirea care a fost lovită, a informat departamentul de pompieri.

Avionul a decolat după-amiaza devreme de pe Aeroportul Pampulha, aflat la circa 8 km de centrul Belo Horizonte, şi se îndrepta spre Sao Paulo, potrivit pompierilor.

Avionul a zburat doar câteva minute înainte de a se prăbuşi peste clădirea rezidenţială de trei etaje.

