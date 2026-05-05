DCNews Stiri Trei morți după prăbușirea unui avion peste o clădire rezidențială (VIDEO)
Data actualizării: 09:19 05 Mai 2026 | Data publicării: 09:04 05 Mai 2026

Trei morți după prăbușirea unui avion peste o clădire rezidențială (VIDEO)
Autor: Iulia Horovei

brazilia avion Momentul când un avion intră într-o clădire rezidențială din Brazilia. Captură video @Altosnoticiasp1

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit peste o clădire rezidențială în Brazilia, accident soldat cu moartea a trei persoane.

Un avion de mici dimensiuni cu cinci persoane la bord s-a prăbuşit luni peste o clădire din oraşul Belo Horizonte, în sud-estul Braziliei, provocând moartea a trei persoane, informează Reuters, citând oficiali locali şi pompieri.

Trei morți în urma accidentului

îPilotul şi copilotul aeronavei au murit în accident, a precizat departamentul de pompieri într-un comunicat, în timp ce trei pasageri au fost salvaţi în stare gravă şi transportaţi la spital.

Iniţial s-au vehiculat informaţii potrivit cărora patru persoane se aflau la bordul avionului.

Câteva ore mai târziu, autorităţile din statul Minas Gerais au anunţat că unul dintre pasageri a murit la spital, precizând că ceilalţi se află într-o stare stabilă şi continuă să fie spitalizaţi.

Nu au existat pagube structurale sau răniţi în clădirea care a fost lovită, a informat departamentul de pompieri.

Avionul a decolat după-amiaza devreme de pe Aeroportul Pampulha, aflat la circa 8 km de centrul Belo Horizonte, şi se îndrepta spre Sao Paulo, potrivit pompierilor.

Avionul a zburat doar câteva minute înainte de a se prăbuşi peste clădirea rezidenţială de trei etaje.

Citește și: Un avion cu peste 200 de oameni la bord lovește un camion pe autostradă: Momentul impactului, surprins de o cameră video

