Incident în strâmtoarea Ormuz, în largul Emiratelor: petrolier lovit de "proiectile necunoscute"
Data publicării: 08:48 04 Mai 2026

Incident în strâmtoarea Ormuz, în largul Emiratelor: petrolier lovit de "proiectile necunoscute"
Autor: Andrei Itu

stramtoarea ormuz Navă trecând prin Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Agerpres

Un petrolier a fost ținta unor „proiectile cu proveniență necunoscută” în strâmtoarea Ormuz, în largul Emiratelor Arabe Unite, fără să fie raportate victime în urma incidentului.

Agenţia britanică de securitate maritimă UKMTO a transmis, luni, că un petrolier a fost lovit de "proiectile necunoscute" în strâmtoarea Ormuz în largul Emiratelor Arabe Unite. Incidentul nu a înregistrat victime, conform sursei citate, notează AFP.

Petrolier lovit în strâmtoarea Ormuz, în largul Emiratelor Arabe Unite

"UKMTO a primit informaţii despre un incident petrecut la 78 de mile marine (145 kilometri) nord de Fujairah, în Emiratele Arabe Unite", a anunţat agenţia pe rețeaua X, subliniind că incidentul a fost semnalat duminică în jurul orelor 19:40 GMT.

"Un tanc petrolier a raportat că a fost lovit de proiectile neidentificate", a transmis agenţia, precizând că toţi membrii echipajului sunt în siguranţă şi că nu a fost raportat niciun impact cu privire la mediu. Agenţia nu a indicat provenienţa navei.

Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează în timp de pace o cincime din petrolul şi gazele naturale ale lumii, este în mare parte blocată de la începutul atacurilor israeliano-americane contra Iranului pe 28 februarie.

Trump a lansat „Project Freedom”,, în pofida reacției Iranului

Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică că Marina americană va începe de luni să escorteze nave blocate ale unor state terţe prin strâmtoarea Ormuz în cadrul "Project Freedom ("Proiectul Libertate"), fapt denunţat de autorităţile iraniene.

petrolier
razboi, stramtoarea ormuz
