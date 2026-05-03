Israel cumpără avioane de vânătoare F-35 și F-15IA de la Lockheed Martin și Boeing

Israelul a dat aprobarea finală pentru un plan de achiziţionare a două noi escadrile de luptă de avioane de vânătoare avansate F-35 şi F-15IA de la Lockheed Martin şi Boeing, într-o tranzacţie în valoare de zeci de miliarde de dolari, a anunţat duminică Ministerul Apărării israelian, transmite Reuters.

Parte dintr-un plan amplu de întărire a armatei

Acordul, aprobat de Comitetul Ministerial pentru Achiziţii al Israelului, este un prim pas dintr-un plan de 350 de miliarde de şekeli (119 miliarde de dolari) pentru a întări armata israeliană şi "a consolida pregătirea înaintea unui deceniu solicitant pentru securitatea israeliană", a precizat acesta.

Ministerul israelian a adăugat că noile escadrile vor servi drept piatră de temelie a dezvoltării pe termen lung a forţelor militare, abordând ameninţările regionale şi păstrând superioritatea aeriană strategică a Israelului.

"Pe lângă nevoile imediate de achiziţii în timp de război, avem responsabilitatea de a acţiona acum pentru a asigura avantajul militar al IDF peste zece ani şi dincolo de aceasta", a declarat directorul general al ministerului, Amir Baram, referindu-se la Forţele de Apărare ale Israelului.

Războiul cu Iranul, un factor decisiv

Recentul război cu Iranul "a evidenţiat cât de importantă este relaţia strategică dintre SUA şi Israel şi cât de esenţială rămâne puterea aeriană avansată", a adăugat el.

În baza acordului, Israelul ar urma să cumpere o a patra escadrilă de avioane de vânătoare F-35 de la Lockheed Martin şi o a doua escadrilă de avioane de vânătoare F-15IA de la Boeing.

În decembrie trecut, Boeing a primit un contract de 8,6 miliarde de dolari pentru Israel, care include 25 de noi avioane F-15IA şi o opţiune pentru încă 25.

Baram a declarat că următorul pas va fi finalizarea acordurilor cu guvernul SUA şi omologii săi militari.

SUA şi Israelul au lansat atacuri aeriene asupra Iranului la 28 februarie, dar un armistiţiu este în vigoare din 8 aprilie. Marina SUA menţine o blocadă a porturilor iraniene.

Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a declarat că războiul cu Iranul a demonstrat puterea forţelor aeriene şi rolul său decisiv în protejarea Israelului.

"Lecţiile acelei campanii ne obligă să continuăm să insistăm asupra consolidării forţelor, pentru a asigura superioritatea aeriană pentru deceniile următoare", a spus el.

Lecțiile conflictelor recente din regiune

Avioane israeliene au atacat, de asemenea, militanţi ai grupării teroriste palestiniene Hamas în Gaza şi militanţi şiiţi Hezbollah, susţinuţi de Iran, în Liban, de la atacurile Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

Katz a declarat că noile aeronave vor duce la un salt tehnologic semnificativ în integrarea capacităţilor de zbor autonom, a sistemelor de apărare de ultimă generaţie şi stabilirea dominaţiei militare israeliene în spaţiu.

"Misiunea noastră este clară: să ne asigurăm că IDF are instrumentele, capacităţile şi forţa necesare pentru a opera oriunde, oricând. Vom continua să investim, să devenim mai puternici şi să fim cu un pas înaintea duşmanilor noştri - pentru a menţine Israelul în siguranţă astăzi şi în viitor", a transmis Katz.