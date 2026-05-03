€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
DCNews Sport România, învinsă de Estonia la Campionatul Mondial de hochei din China
Data publicării: 13:17 03 Mai 2026

România, învinsă de Estonia la Campionatul Mondial de hochei din China
Autor: Mihai Ciobanu

hochei_32910200

Echipa României a fost învinsă de Estonia.

Naţionala masculină de hochei pe gheaţă a României a fost învinsă de formaţia Estoniei, cu scorul de 3-1 (1-0, 0-1, 2-0), duminică, la Campionatul Mondial 2026, Divizia I, Grupa B, de la Shenzhen (China).

Balazs Gajdo (22:43) a marcat golul tricolorilor, iar pentru baltici au punctat Mark Viitanen (01:23, 57:58) şi Kristjan Kombe (59:41).

Estonia este liderul clasamentului, cu maximum de puncte (12).

România, care are victorii cu Olanda (7-0) şi Spania (4-1), va întâlni, în ultimul său meci, Coreea de Sud, marţi (07:30).

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

hochei
campionatul mondial
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Cât costă să stai în apartamentele lui Mihai Trăistariu de la mare: "E dat tot!" Are 7 apartamente, dintre care unul de lux
Publicat acum 9 minute
Trafic oprit pe A3, după un carambol cu șapte mașini pe sensul de mers spre Capitală
Publicat acum 20 minute
Delegaţia României a plecat la Viena, pentru Eurovision. Mesajul Alexandrei Căpitănescu înainte de concurs
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Explozie la o tabără de copii în Austria, după descoperirea unei relicve de război
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Alexandru Rogobete anunță cum va vota la moțiune: Cred în România onestă!
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 28 minute
Raportul de deplasare al miniștrilor Țoiu și Pâslaru, publicat de ”economistul  PSD”. Acuzații de dezinformare privind banii PNRR
Publicat acum 7 ore si 17 minute
Horoscop 3 mai 2026. Mercur a intrat în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 9 ore si 20 minute
BANCUL ZILEI: Ceartă în familie
Publicat acum 8 ore si 28 minute
Ce sunt ATR-urile și de ce au ajuns în centrul unei controverse în energie
Publicat acum 8 ore si 23 minute
Donald Trump a reacționat la noua ofertă iraniană
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close