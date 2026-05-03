România, învinsă de Estonia la Campionatul Mondial de hochei din China

Naţionala masculină de hochei pe gheaţă a României a fost învinsă de formaţia Estoniei, cu scorul de 3-1 (1-0, 0-1, 2-0), duminică, la Campionatul Mondial 2026, Divizia I, Grupa B, de la Shenzhen (China).

Balazs Gajdo (22:43) a marcat golul tricolorilor, iar pentru baltici au punctat Mark Viitanen (01:23, 57:58) şi Kristjan Kombe (59:41).

Estonia este liderul clasamentului, cu maximum de puncte (12).

România, care are victorii cu Olanda (7-0) şi Spania (4-1), va întâlni, în ultimul său meci, Coreea de Sud, marţi (07:30).