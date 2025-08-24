Data publicării:

România U16 feminin rămâne în elita baschetului european: Locul 9 la Eurobasket

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Sport

Naționala U16 feminin a României a încheiat FIBA Eurobasket pe locul 9, demonstrând un mare potențial în baschetul european juvenil.

Naționala feminină U16 a României a încheiat Campionatul European, Divizia A, cu fruntea sus, reușind să termine pe locul 9 după un succes clar împotriva Ungariei, scor 70-59.

Partida decisivă a fost controlată de la un capăt la altul de tricolore, care au arătat determinare și unitate. Multe jucătoare s-au remarcat în moduri unice: Alexandra Babadac, autoare a 22 de puncte, 4 recuperări și 4 pase decisive, și Ioana-Vanessa Velcea, care a contribuit cu 20 de puncte, plus 4 recuperări și tot atâtea assisturi. Sprijinul a venit și din partea Ștefaniei Tudor (8 puncte, 10 recuperări) și Alexiei Marcus (12 puncte, 5 recuperări), demonstrând forța echipei conduse și pregătite de Mădălin Piperea.

Drumul a fost plin de provocări, dar și de momente de glorie

Drumul fetelor noastre la turneul final a fost plin de provocări, dar și de momente de glorie:

În faza grupelor: înfrângeri cu Franța (42-60) și Serbia (66-82), dar o victorie clară cu Belgia (71-49).

În optimi: România a pierdut în fața Germaniei, dar a mers cu mare determinare spre meciurile următoare (55-87).

În meciurile pentru locurile 9-16: au urmat succese importante cu Marea Britanie (74-45), Israel (73-72) și Ungaria (70-59).

Cu un bilanț de 5 victorii și 3 înfrângeri, România a arătat că face parte din elita baschetului european de junioare. Locul 9 obținut nu este doar un rezultat statistic, ci o confirmare a progresului și a potențialului pe care baschetul feminin românesc îl are la această categorie de vârstă.

Performanța fetelor transmite un mesaj clar: generația tânără are ambiția și talentul necesar pentru a urca și mai sus în anii ce urmează.

Jucătoarele noastre au povestit pe scurt despre experiența trăită

Jucătoarele noastre au povestit pe scurt despre experiența trăită la acest Campionat European, subliniind atât emoțiile din teren, cât și lecțiile valoroase pe care le-au acumulat în competiția de nivel înalt.

“Europeanul a fost greu, dar împreună cu colegele mele și cu staff-ul am reușit să ne clasificăm e locul 9, aproape de 1-8. A fost dificil. Meciurile din grupe au fost grele. Ne-am dorit foarte mult să ajungem aici și am reușit prin multă muncă și seriozitate”, a spus Ioana Velcea.

“Anul acesta a fost un European greu, cu foarte multă muncă. Am muncit două luni pentru acest rezultat. Fetele s-au ținut foarte bine și sunt foarte mândră de ele că am reușit să luăm acest loc în grupă”, - Maria Dan.

Carmen Tocală, președinte al Federației Române de Baschet, a definit vara aceasta ca una încărcată pentru baschetul românesc, dar cu rezultate foarte bune. Concluziile trase de aceasta ar fi că avem o rată de progres evidentă pentru jucătorii români, iar asta înseamnă foarte mult pentru dezvoltarea baschetului în general, nu doar al celui românesc, pentru că și pe plan european există cerințe în acest sens. Este o evoluție foarte bună. Deși au pierdut câteva meciuri, jucătoarele noastre au impresionat prin maniera lor de joc și de pregătire. Naționala U16 feminin a avut una dintre cele mai bune apărări din turneu, potrivit concluziilor. România a avut o grupă extrem de dificilă, cu adversari precum Franța și Serbia, iar apoi a întâlnit Germania. 

