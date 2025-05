Florin Filip dezvăluie secretele şi regulile jocului Bridge: Este asemănător cu șahul, dar mult mai vioi

Bridge-ul este un joc de echipă din categoria "sporturilor minții", alături de șah, dar cu un stil de joc mai dinamic și interactiv. Jucat în două echipe formate din câte doi parteneri, Bridge își are originile în jocurile de Whist și Whist rusesc, dezvoltate de nobilimea rusă din secolul 19 și perfecționate ulterior de britanici.

Pe lângă distracție, Bridge dezvoltă atenția, capacitatea de planificare și gândirea strategică. Jocul se desfășoară în două etape: licitația - unde partenerii își transmit informații despre cărțile deținute și stabilesc un "contract" privind numărul de mâini câștigate - și faza de joc efectiv, unde echipa adversă încearcă să împiedice realizarea contractului.

După cum explică Florin Filip, campion național de Bridge, acest joc presupune nu doar pricepere, ci și o bună coordonare în echipă.

"Jocul de Bridge este, alături de șah, parte din categoria sporturilor minții.

Este asemănător cu șahul, dar mult mai vioi, ca mod de joc față de șah. Este un joc care nu se joacă individual, ci se joacă în echipă, alături de un partener.

Jocul, în general, înseamnă că sunt 2 axe, formate din minim 2 jucători.

Numele de Bridge vine de la numele unui joc anterior care se atesta de pe la sfârșitul secolului 19. Pasul spre Brigde a fost de la jocul de Whist. După Whist s-a inventat jocul Bridge sau Whist rusesc.

Nobilimea din Rusia, în secolul 19, a inventat acest joc minunat pe care l-au preluat britanicii și l-au dezvoltat. A deveni un joc cu care interacționează oamenii și în care e nevoie de mare atenție. Îți dezvoltă capabilitatea de a face planuri.

Jocul are 2 părți. Prima parte e cea de licitație. Fiecare încearcă să spună cât mai multe din lucrurile pe care le are în cărți. Cam câte cărți are într-o culoare, numere de puncte și astfel, dându-și aceste informații se ajunge să se stabilească un contract de joc, câte mâini vei câștiga.

Contractul de joc înseamnă câte mâini de joc vei face din cele 13, pentru că cele 52 de cărți se împart la 4.

La Brigde se joacă și fără atuu (...)

După ce se termină licitația, cel care a câștigat și a declarat primul culoarea care se joacă, doar el va juca cu cărțile. Celălalt partener se spune că devine mort. Unirea cărților se face numai de către declarant.

Echipa adversă încearcă să facă tot posibilul ca declarantul să nu facă contractul pe care l-a declarat. Să-l faulteze", a declarat Florin Filip, campion național de Bridge, la DC NEWS.

Regulile de bază ale jocului Bridge, explicate simplu și pe scurt:

1. Se joacă în echipă:

Bridge-ul se joacă în 4 jucători, împărțiți în 2 echipe (2 vs. 2). Partenerii stau față în față la masă.

2. Se folosesc 52 de cărți:

Se amestecă și se împart toate cărțile (fără jokeri), fiecare jucător primește câte 13 cărți.

3. Faza 1 - Licitația:

Pe rând, jucătorii spun câte „mâini” (runde) cred că pot câștiga și în ce culoare sau fără atu. Se ajunge astfel la un contract final, adică obiectivul jocului.

4. Faza 2 - Jocul efectiv:

Echipa care a câștigat licitația (contractul) încearcă să realizeze numărul de mâini declarate. Cel care a declarat devine declarantul și joacă și pentru partenerul său (ale cărui cărți sunt puse pe masă, cu fața în sus).

5. Echipa adversă apără:

Adversarii încearcă să împiedice declarantul să atingă contractul, adică să piardă cât mai multe mâini.

6. Se numără mâinile câștigate:

La final, se verifică dacă echipa declarantului a reușit să facă numărul de mâini promise. Dacă da - puncte pentru ei. Dacă nu - puncte pentru adversari.

