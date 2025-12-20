Un campion la box riscă să fie executat după ce a participat la proteste

Un campion la box aflat în închisoare în Iran este în pericol iminent de execuție, după ce solicitarea sa de rejudecare a fost respinsă de instanța supremă a țării, potrivit The Guardian.

Arestat și torturat pentru participarea la proteste

Mohammad Javad Vafaei Sani, în vârstă de 30 de ani, din Mashhad, nord-estul Iranului, a fost arestat în 2020 pentru participarea la proteste naționale pentru democrație în 2019. El a fost acuzat că a sprijinit un grup de opoziție, Organizația Mojahedinilor Poporului din Iran (MEK).

The life of Iranian national boxing champion and political prisoner, Mohammad Javad Vafaei Sani (محمد جواد وفایی ثانی), hangs by a thread. Authorities in Mashhad have forwarded his death sentence for implementation. The world must act now!#StopExecutionsInIran pic.twitter.com/7dwfpIm3EP — People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) December 17, 2025

A petrecut cinci ani în închisoare, unde a fost torturat și plasat în izolare. Cererea sa de rejudecare a fost respinsă pe 15 decembrie. În aceeași zi, i s-a acordat în mod neașteptat o vizită din partea mamei sale, o mișcare despre care activiștii cred că ar putea indica execuția sa, în curând. Într-un apel telefonic din închisoare, bărbatului i s-a spus că dosarul său a fost transmis departamentului pentru executarea pedepselor din Mashhad.

„Viața sa este în pericol grav, executarea pedepsei cu moartea ar putea avea loc în orice moment”, a declarat Shahin Gobadi, din comitetul pentru afaceri externe al Consiliului Național al Rezistenței din Iran, o coaliție de mișcări de opoziție.

Acuzațiile aduse sportivului

„Trebuie să ținem cont de faptul că, în ultimii șase ani, regimul a intensificat torturile și a încercat din greu să-l forțeze să renunțe la MEK”. Vafaei Sani a fost condamnat pentru „corupție pe Pământ” și condamnat la moarte pentru a treia oară în septembrie 2024, după „un proces extrem de nedrept”, potrivit Amnesty International, o mișcare globală care militează pentru a pune capăt încălcărilor drepturilor omului.

Curtea Supremă a confirmat pedeapsa cu moartea pe 4 octombrie.

Nassim Papayianni, principalul activist al Amnesty International pentru Iran, a cerut autorităților iraniene să oprească imediat orice plan de executare a lui Vafaei Sani și să anuleze condamnarea și pedeapsa cu moartea.

„Amnesty International a susținut în repetate rânduri că această acuzație nu îndeplinește principiile legalității și clarității, așa cum sunt cerute de dreptul și standardele internaționale. Cercetările noastre au arătat în mod constant că instanțele revoluționare nu sunt independente și impun pedepse dure în urma unor procese extrem de nedrepte. Persoanelor judecate în fața unor astfel de instanțe li se refuză sistematic dreptul la un proces echitabil, inclusiv lui Vafaei Sani”, spune el.

Inițiative internaționale pentru salvarea bărbatului

În noiembrie, peste 20 de medaliați olimpici, antrenori și alți sportivi internaționali, inclusiv jucătoarea de tenis Martina Navratilova și înotătoarea Sharron Davies, au semnat o scrisoare prin care solicitau oprirea executării lui Vafaei Sani.

Într-o declarație ulterioară, Mauricio Sulaimán Saldívar, președintele Consiliului Mondial de Box (WBC), a declarat: „Boxul este o disciplină care inspiră curaj, respect și căutarea autoperfecționării, nu un motiv pentru pedepse politice. Executarea unui boxer, a unui campion, pentru că și-a exprimat ideile este un atac direct asupra valorilor fundamentale ale sportului și demnității umane”.

În 2023, peste 100 de experți și organizații în drepturile omului au scris o scrisoare Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, solicitând luarea de măsuri pentru a preveni execuția atletului.

Iranul are un istoric de execuție a sportivilor pentru convingerile lor, inclusiv Habib Khabiri, căpitanul echipei naționale de fotbal, în 1984, și Fourouzan Abdi, căpitanul echipei naționale feminine de volei, în 1988.

În 2020, Navid Afkari, un campion iranian la lupte în vârstă de 27 de ani, a fost, de asemenea, executat. Execuțiile sunt în creștere în Iran, stârnind o indignare internațională în creștere. Cel puțin 1.000 de persoane au fost executate în țară în primele nouă luni ale anului 2025 - un record din ultimii 30 de ani.

