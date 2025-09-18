Preşedintele World Boxing nu vrea să candideze pentru un nou mandat

Preşedintele World Boxing, olandezul Boris van der Vorst, cel care a introdus obligativitatea testelor de gen, a anunţat că nu va candida pentru un nou mandat.

Boris van der Vorst, preşedintele World Boxing, a anunţat că nu va candida pentru un nou mandat la cel de-al treilea congres anual al organizaţiei, programat în noiembrie, făcând referire la cererile persistente de a conduce organizaţia disidentă şi la anii de călătorii la nivel global drept motivele care stau la baza renunţării său, trabsmite Agerpres, citând Reuters.

Fostul lider al federaţiei olandeze de box a fost ales primul preşedinte al World Boxing pentru un mandat de doi ani, după înfiinţarea organizaţiei în 2023, având ca obiectiv principal asigurarea viitorului boxului la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

În timpul mandatului său, van der Vorst a coordonat extinderea World Boxing la peste 120 de federaţii naţionale şi a obţinut recunoaşterea provizorie din partea Comitetului Internaţional Olimpic, ceea ce a condus la reintroducerea boxului la Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles 2028.

Perioada mea în calitate de preşedinte a fost plină de satisfacţii şi de inspiraţie, dar a fost de asemenea şi extenuantă, a transmis van der Vorst în scrisoarea adresată joi preşedinţilor federaţiilor membre.

El a explicat: După ani de călătorii internaţionale şi de cereri zilnice de construire din temelii a World Boxing pentru a îndeplini cerinţele CIO şi ale altor părţi implicate, am ajuns la concluzia că nu mă voi angaja într-un alt mandat în calitate de preşedinte.

Totodată, acesta a subliniat: World Boxing este solid înfiinţată şi recunoscută, şi este timpul pentru o nouă conducere, care să ghideze organizaţia spre Jocurile Olimpice de Tineret Dakar 2026 şi Jocurile Olimpice Los Angeles 2028.

Controverse legate de World Boxing

Chiar dacă World Boxing a înlocuit Federaţia Internaţională de Box (IBA) în calitate de organism global al sportului după ce IBA, condusă de preşedintele său rus Umar Kremlev de la acel moment, a rămas fără recunoaşterea internaţională din partea CIO, acest lucru nu s-a făcut fără momente controversate.

Organizaţia a introdus obligativitatea testelor de gen pentru toţi pugiliştii care participă la competiţiile sale, într-o măsură care a vizat-o pe algerianca Imane Khelif, medaliată cu aur la Paris, specificând că niciun sportiv nu va mai putea concura fără acest test. Van der Vorst şi-a cerut ulterior scuze pentru nominalizarea Khelif în scrisoarea oficială.

Într-o comunicare către Abdelkader Abbas, preşedintele Federaţiei de Box Algeriene, el a subliniat că World Boxing ar trebui să depună mai multe eforturi pentru protejarea intimităţii pugilistei. Khelif a contestat între timp decizia World Boxing la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

De asemenea, pugilistele franceze au ratat prima ediţie a Campionatelor Mondiale de box de la Liverpool, după ce nu au efectuat la timp testele genetice de sex. Federaţia Franceză de Box a precizat că legislaţia naţională nu permite efectuarea acestor teste fără prescripţie medicală.

