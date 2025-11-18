Sabrina Voinea, prima reacție după apariția imaginilor în care e abuzată de mama sa / Ce spune Camelia Voinea / video

Într-un mesaj video postat pe Facebook, marți seara, Camelia Voinea a transmis că imaginile prezentate în cursul zilei, în care părea că își abuzează fiica în timpul antrenamentelor, au o vechime de aproximativ 10 ani și erau cunoscute de conducerea Federației Române de Gimnastică.

„Am citit cu amărăciune articolele din presa care au preluat niște imagini de acum 10 ani.

Este clar că este vorba despre o campanie coordonată împotriva noastră și care nu poate decât să facă rău sportului românesc, gimnasticii noastre.

Ar trebui să se știe că aceste imagini au mai fost prezentate conducerii federației și acum 2 ani, deci nu este nimic nou, iar oficialii FRG din vechea conducere m-au amenințat și șantajat permanent cu aceste imagini.

Sigur, ca de altfel ca orice părinte și antrenor, și am puterea să recunosc asta, și eu regret că mai ridic tonul, că poate am momente de supărare, de nervi sau de severitate.

Dar ce antrenor nu face asta? Asta este meseria și ca să ajungi acolo sus mai există și momente grele și tensionate.

Nu cred că există vreo mare campioană care să spună că a avut doar lapte și miere în carieră.

Camelia Voinea spune că se va apăra în justiție

Dar de aici până la acuzații absurde precum bătăi sau că îmi abuzez sportivele, este cale lungă, iar aici îmi voi rezerva dreptul să îmi apăr imaginea în justiție pentru astfel de minciuni și denigrări.

Gimnastica este un sport de anduranță, ce implică sute de ore de antrenament, mii de repetări și, nu în ultimul rând, privațiuni acceptate și asumate. Totul pentru un vis.

Eu, în calitate de campioană mondială, vicecampioană europeană, mondială și olimpică, am trăit deja acest vis, am gustat din cupa succesului, am trăit elixirul gloriei!

Nu trăiesc prin Sabrina; ea nu împlinește așteptările mele, ci caută să-și împlinească propriul vis, la rândul său.

Cu aceeași muncă, dăruire și sacrificii asumate.

Cine a trecut printr-o sală de antrenament, pe drumul spre înalta performanță, știe că există momente în care poți ceda emoțional. Dar aceste clipe nu zdruncină comuniunea dintre o mamă și fiica ei, ci o întăresc.

Nu voi mai continua să răspund unor astfel de provocări. Cei care urmăresc să ne distrugă performanțele vor fi dezamăgiți. Nu cedăm, rămânem unite și vom munci la fel ca și până acum, alături de toți cei care ne sprijină și cărora le mulțumim că ne sunt alături. Celorlalți, sper să le răspundem doar prin bucuria pe care Sabrina le-o va aduce românilor, urcând în viitor pe podiumuri mondiale și olimpice“, a transmis Camelia Voinea într-un comunicat de presă.

Sabrina Voinea: Nu regret nimic din sacrifciile făcute până acum

De asemenea, mesajul este însoțit de un videoclip în care Sabrina Voinea spune că au apărut „lucruri neadevărate“ despre ea și mama ei.

„Nu m-a forțat nimeni să fac nimic, nu am fost niciodată constrânsă sau abuzată. Sunt foarte mândră de rezultate mele și nu aș fi putut să le obțin fără sacrificii.

Da, este un sport dur, cu palme dure, lacrimi și sacrificii, dar mi-am asumat. Nu poți ajunge pe podiumul mondial sau olimpic fără sacrificii.

Este ceea ce mi-am asumat să fac și o spun acum ca un om major, stăpân pe acțiunile mele. Este alegerea mea să fac acest sport, oricât de greu și dificil este. Nu regret nimic din sacrificiile făcute până acum“, spune, printre altele, Sabrina Voinea.