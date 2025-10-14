€ 5.0879
Data actualizării: 23:59 14 Oct 2025 | Data publicării: 23:49 14 Oct 2025

Misterul ”primului semn de viață” dat de Michael Schumacher după gravul accident din 2013
Autor: Andrei Itu

Imagine de Peter Fischer de la Pixabay
 

Din 2013 informațiile despre starea de sănătate a marelui campion de Formula 1 au fost ținute în mare secret de familie.

Însă în primăvara acestui an, Sir Jackie Stewart a organizat un eveniment caritabil, pentru lupta contra demenței. Unul dintre scopurile pentru care s-a licitat este o cască pe care sunt semnăturile tuturor piloților de Formula 1 în viață.

”Primul semn de viață” dat de Michael Schumacher

Și semnătura lui Michael Schumacher se află printre cele 20 de semnături. Din acest fapt apar o serie de întrebări despre starea lui de sănătate, care este în continuare un mister bine păzit de Corinna, soția sa, după accidentul grav din anul 2013. De fapt, cum se simte marele campion de Formula 1?

La câteva luni distanță de la eveniment, ziaristul Stefan L'Hermitte, de la L'Equipe, a subliniat că autograful oferit de Michael Schumacher reprezintă ”primul semn de viață” și, de asemenea, singurul dat de fostul mare pilot de Formula 1 după ce s-a întâmplat în 2013.

”Anul acesta Michael Schumacher semnat o cască pentru un eveniment caritabil. Soția sa i-a ținut mâna?”

”Nu aș spune că se simte bine, însă poate că se simte puțin mai bine, deoarece, în realitate, nu știm nimic. Singurele știri reale vin de la familia sa, iar acestea sunt întotdeauna vești bune. Cele care vin din exterior, probabil, nu valorează prea mult.

Anul acesta a semnat o cască pentru un eveniment caritabil. Soția sa i-a ținut mâna? Nu știm exact, dar este prima dată când avem un semn pozitiv, un semn de viață. Totuși, nu l-am văzut mergând și, aparent, încă nu poate vorbi”, a declarat jurnalistul, scrie Daily Mail.

