A murit Alin Vlădău, viceprimarul din Câmpulung. Avea doar 50 de ani. Elena Lasconi, mesaj emoționant

Alin Vlădău (USR) era viceprimarul municipiului Câmpulung. Avea doar 50 de ani.

Elena Lasconi, primar în Câmpulung Muscel, a transmis un mesaj emoționant.

„Alin, dragul nostru prieten s-a dus la îngeri. Îmi este atât de greu să scriu aceste rânduri... Îmi lipsești Aline! Îmi lipsesc agitația ta, felul cum voiai să le rezolvi tu pe toate, glumele tale, cafeaua cu tine... Nu pot să îmi imaginez ce este în sufletul familiei. Suntem alături de voi!



În toată agitația asta de sfârșit de an mulți sunt nemulțumiți sau triști. Să nu uităm astăzi și în fiecare zi cât de prețioasă e viața. Care e moștenirea pe care vrem să o lăsăm în urmă? Alin a lăsat în urmă multă iubire de semeni și asta e cel mai important lucru. Să treacă anul ăsta cât mai repede! Să fiți mai buni unii cu alții în anul care vine și să vă iubiți! Te vom iubi mereu, Aline! Dumnezeu să te ocrotească!”, a transmis Elena Lasconi.

USR a transmis: „Cu profundă tristețe, anunțăm trecerea la cele veșnice a colegului nostru, Alin Vlădău, viceprimar al Municipiului Câmpulung. Alin a fost un om dedicat comunității, care a iubit sincer Câmpulungul și oamenii lui. A slujit orașul cu responsabilitate, onestitate și respect, implicându-se constant pentru binele comun. Gândurile noastre se îndreaptă către familia și apropiații săi. Câmpulungul pierde astăzi un om bun și un profesionist devotat. Dumnezeu să-l odihnească în pace”.

„Ce onoare a fost să te cunosc. Ce privilegiu să am atâtea amintiri cu tine! Ai fost felul Lui Dumnezeu de a ne arăta ce înseamnă iubirea și prietenia. Te voi iubi dincolo de moarte, dincolo de viața, dincolo de imaginație.



Ai fost și vei rămâne omul meu, ca pe sarea-n bucate! Odihnă veșnică dragă prieten! Îmi lipsești deja”, a transmis Andreea Ionescu, o prietenă de-ale sale.

La începutul lunii noiembrie, Alin Vlădău a suferit un accident vascular cerebral sever. A fost transportat de urgență la un spital din București, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Starea pacientului a fost gravă încă din momentul internării, iar cadrele medicale au făcut eforturi constante pentru a-i salva viața. Din nefericire, în pofida tratamentului și a îngrijirilor acordate, organismul său a cedat.

„Cu profundă tristețe vă anunț trecerea la cele veșnice a bunului nostru prieten Alin Adrian Vladau, un om cu suflet mare, un caracter aparte și un coleg de neînlocuit.



Alin a fost mai mult decât un prieten – a fost un sprijin, un om dedicat, generos și plin de energie, mereu alături de cei din jur. Plecarea lui lasă în urma un gol imens, dar și amintiri luminoase, care vor rămâne mereu vii în inimile noastre.



În aceste momente de durere, gândurile noastre se îndreaptă către familia îndoliată, căreia îi transmitem întreaga noastră compasiune și sprijin.



Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i așeze sufletul bun în rândul celor drepți!”, a transmis și Mihail Kegye.

