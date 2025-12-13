€ 5.0904
Băuturile care pot declanșa AVC chiar de la prima doză. Avertismentul Monicăi Pop
Data publicării: 20:40 13 Dec 2025

Băuturile care pot declanșa AVC chiar de la prima doză. Avertismentul Monicăi Pop
Autor: Elena Aurel

monica-pop-sanatate_74677400 Medicul Monica Pop. Foto: DC NEWS
 

Băuturile energizante pot provoca accident vascular cerebral chiar de la prima doză, avertizează medicul Monica Pop.

La România TV a fost prezentat cazul unui bărbat în vârstă de 50 de ani, din Marea Britanie, perfect sănătos, care nu era cunoscut cu afecțiuni medicale și care a dezvoltat o formă rară de accident vascular cerebral după ce a consumat zilnic băuturi energizante. Se spune că ar fi băut câte 8 doze în fiecare zi, fapt care a dus la probleme grave de sănătate.

Medicul Monica Pop a vorbit despre acest caz și a atras atenția asupra pericolelor care se ascund în băuturile energizante

„Energizantele sunt foarte periculoase și aș vrea ca în media să se vorbească mai mult despre aceste pericole. Domnul respectiv spune că nu a știut. Mie mi-e foarte greu să cred acest lucru. Necunoașterea nu te exonerează de responsabilitate.

O astfel de persoană, pentru că a rămas cu dizabilități, cheltuiește foarte mult din buget pentru o boală pe care și-a auto-provocat-o. Nu cred că putea să nu știe că nu face bine.

Nu e deloc rar... Eu am văzut accident vascular cerebral la o doamnă după o doză de energizant, după prima doză. Deci energizantul este o băutură care, de fapt, e un fel de medicament, dacă putem spune așa, negativ”, a spus Monica Pop la România TV. 

VEZI ȘI:  România TV și Asociația DAR, la Vatican. Cristina Herea, momente emoționante alături de Papa Leon al XIV 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

monica pop
bauturi energizante
accident vascular cerebral
