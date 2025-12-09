Supergripa paralizează spitalele și școlile din UK. ”Este o tulpină foarte urâtă de gripă și se răspândește foarte ușor”

”Supergripa” se răspândește în Europa. Spitalele din Marea Britanie declară incidente critice, școlile se închid. Cazurile cresc în Franța, iar cererea de măști de protecție și medicamente crește vertiginos în Spania, notează Daily Mail.

Epidemia de supergripă se răspândește rapid în Europa. Marea Britanie a declarat incidente critice, a închis școlile și a revenit la reguli de purtare a măștii, la fel ca-n vremea epidemiei de Covid-19.

Autoritățile din domeniul sănătății cred că Marea Britanie s-ar putea confrunta cu cel mai grav sezon de gripă înregistrat vreodată. Un șef al NHS a declarat că britanicii ar trebui să înceapă să poarte mască de față în transportul public și în birouri dacă tușesc și strănută, dar sunt suficient de bine pentru a merge la serviciu.

Ce este supergripa

O tulpină de gripă A(H3N2) „în derivă”, cunoscută acum și sub numele de „subcladă K” sau „supergripă”, domină cazurile, iar liderii din domeniul sănătății au avertizat că sezonul gripal a început „neobișnuit de devreme” în acest an – în timp ce experții în virologie fac apeluri pentru purtarea măștilor.

Astăzi, școlile din Marea Britanie au fost avertizate de Guvern să se închidă doar în „circumstanțe extreme”, după ce unele au intrat în carantină din cauza unui focar de „supergripă”.

Situație critică în mai multe spitale

University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust a declarat o situație critică la patru spitale din cauza numărului „excepțional” de pacienți cu gripă.

A precizat că se confruntă cu presiuni „extreme”, iar secțiile de urgență sunt „supraaglomerate” la Good Hope, Heartlands și Queen Elizabeth din Birmingham, precum și la Spitalul Solihull.

Acest lucru a urmat faptului că University Hospitals of North Midlands NHS Trust a declarat, de asemenea, situația critică, după ce Spitalul Royal Stoke și Stafford County s-au confruntat cu o „cerere extrem de mare”. Pacienții au fost îndemnați să utilizeze secțiile de urgență doar pentru afecțiuni care le pun viața în pericol.

Experții din UK vorbesc la revenirea regulilor din pandemia COVID-19, subliniind că ”trebuie să ne facem griji cu adevărat cu privire la faptul că aceasta este o tulpină foarte urâtă de gripă și se răspândește foarte ușor”.

”Ne aflăm într-un teritoriu destul de necunoscut, fără precedent pentru această perioadă a anului” arată situația din UK.

240 de elevi bolnavi, raportați într-o singură școală

Una dintre școlile cele mai afectate a fost St Martin's din Caerphilly, unde 240 de elevi și membri ai personalului s-au îmbolnăvit și a fost impusă o închidere temporară.

Directorul școlii, Lee Jarvis, le-a spus părinților și îngrijitorilor despre un „focar semnificativ de boli asemănătoare gripei”, spunând că va exista o „perioadă de pauză”.

Simptomele supergripei: cum se manifestă

Simptomele ”supergripei” includ vărsături, diaree, temperaturi ridicate, tuse, dureri de cap, oboseală și „efecte asemănătoare gripei generale” - cu un timp mediu de recuperare de șapte zile.

Gripa afectează și alte țări din Europa: oficialii francezi din domeniul sănătății au dezvăluit că numărul cazurilor este în creștere în fiecare grupă de vârstă din țară. Farmaciștii din Mallorca au raportat o creștere a vânzărilor de măști și medicamente antigripale în ultimele trei săptămâni.