Pacient depistat în România cu virusul Chikungunya. Cum se manifestă infecția transmisă de țânțari, asemănătoare gripei

Un bărbat în vârstă de 50 de ani, care a călătorit recent în Africa, a fost diagnosticat cu infecție cu virusul Chikungunya, potrivit medicului Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din București.

„Pacientul este stabil, echilibrat, nu pune probleme deosebite. Ne așteptăm la o evoluție bună”, a spus acesta, explicând cum se manifestă boala.

Virusul Chikungunya: La ce să fii atent

„Acest virus Chikungunya este cumva asemănător cu virusul Zika, Febra Dengue. (...) E o infecție virală. Ea poate avea și forme ușoare sau asimptomatice, dar sunt și persoane care au un sistem imunitar deficitar, prin bolile pe care le au, vârstă, care pot face forme severe și le poate pune viața în pericol.

E o simptomatologie respiratorie care poate semăna bine cu tot ce înseamnă infecție virală, cu gripa, mai ales că suntem în sezon. Dacă nu iei contextul epidemiologic, să te gândești că ar putea să fie o boală exotică, poți să nu ai un diagnostic. Un pacient de acest tip, în momentul când are și boli cronice, care să-i pună probleme deosebite, poate ajunge, ca de la o astfel de infecție, să aibă complicații importante. Poți ajunge la sepsis, infecție generalizată, care să ajungă la afectarea tuturor organelor”, a declarat dr. Marinescu, la Digi24.

Bolile exotice, depistate mai des în România?

Medicul a mai spus că ar trebui să ne așteptăm la o frecvență mai ridicată a depistării acestui gen de boli exotice, în contextul schimbărilor climatice din ultimii ani.

„Cred că ar trebui să rămânem liniștiți. Nu se pune problema să se transmită, cu ușurință, de la o persoană la alta, decât în situația în care ar fi vară și un țânțar autohton, din România, ar transmite de la o persoană care are deja boala la cineva care nu are. Dar s-ar putea, în viitorul apropiat, cu schimbările legate de climă, să avem și noi boli exotice, care să nu mai fie doar cazuri de import. Nu se întâmplă, dar ar fi un risc. Și trebuie să ne gândim la acest lucru. (...) Sunt cazuri de import, iar în mod cert și logic, oamenii ajung în Africa, în Asia, America de Sud - și apar riscuri de apariție a acestor boli. (...) Când ne gândim că plecăm în astfel de zone din Africa, ar trebui ca înainte, cu 1-2 luni, să mergem să facem un consult la un cabinet de vaccinare internațională pentru a aprecia exact cum pot să fac prevenția”, a mai explicat medicul.

Ce este virusul Chikungunya și cum se transmite

Chikungunya este o boală virală acută, cauzată de virusul Chikungunya (CHIKV), transmis la oameni prin înțepătura țânțarilor infectați din speciile Aedes aegypti și Aedes albopictus (cunoscut și ca „țânțarul tigru”). Chikungunya nu se transmite de la om la om direct. Transmiterea are loc prin înțepătura țânțarilor infectați: țânțarii preiau virusul după ce înțeapă o persoană infectată, după o perioadă de incubație în organismul țânțarului (3 - 7 zile), virusul poate fi transmis altor oameni prin înțepături. Țânțarii Aedes mușcă în special ziua, dar și la apus, potrivit DC Medical.

Simptome și tratament

Simptomele acestei infecții apar după o perioadă de 3 - 7 zile de la infectare și pot include:

Febră mare (peste 38,5 - 39°C)

Dureri articulare severe (în special la mâini, încheieturi, glezne și genunchi)

Oboseală intensă

Dureri musculare

Durere de cap

Erupții cutanate (apariție la câteva zile după febră)

Greață sau vărsături

În majoritatea cazurilor, simptomele durează între 7 și 10 zile, dar durerile articulare pot persista luni sau chiar ani la unii pacienți.

De reținut că nu există tratament antiviral specific pentru virusul Chikungunya. Tratamentul este simptomatic, adică vizează ameliorarea simptomelor. Se ia în vedere administrarea de antipiretice (paracetamol) pentru febră, tratament antiinflamator pentru dureri articulare (după excluderea dengue!) și se recomandă repaus și hidratare intensă.

Citește și: Viruși vs. virusuri, două cuvinte total diferite. Ce înseamnă fiecare