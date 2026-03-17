Nicușor Dan se întâlnește cu secretarul general al NATO la Bruxelles, după amenințarea Iranului
Data publicării: 20:13 17 Mar 2026

Nicușor Dan se întâlnește cu secretarul general al NATO la Bruxelles, după amenințarea Iranului
Autor: Tiberiu Vasile

Nicușor Dan se întâlnește cu secretarul general al NATO la Bruxelles, după amenințarea Iranului Președintele Nicușor Dan și Secretarul General al NATO, Mark Rutte, la Palatul Cotroceni. Sursă foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan se va întâlni la sediul NATO de la Bruxelles cu Mark Rutte, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice.

Președintele Nicușor Dan va avea joi o întrevedere cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, la sediul NATO de la Bruxelles.

Cei doi oficiali vor susține ulterior o conferință de presă comună.

Potrivit Administrației Prezidențiale, agenda discuțiilor va include evoluțiile de securitate din mediul internațional și cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, context în care vor fi abordate măsuri de consolidare a descurajării și apărării colective, precum și de creștere a securității României prin intermediul și cu sprijinul NATO.

România își respectă angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga privind creșterea cheltuielilor 

Președintele României va evidenția importanța relației transatlantice, reconfirmând rolul țării noastre de aliat puternic implicat în stabilitatea și securitatea regională, a precizat sursa citată.

De asemenea, președintele Nicușor Dan va sublinia că România își respectă angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga privind creșterea cheltuielilor de apărare și va evidenția asistența multidimensională pentru Ucraina. Totodată, șeful statului român va reaminti necesitatea consolidării sprijinului NATO pentru parteneri, în special Republica Moldova, vizați de acțiunile hibride ale Rusiei, conform Agerpres.

