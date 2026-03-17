Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.4270
 
DCNews Stiri Nicușor Dan și angajații de la Administrația Prezidențială au donat sânge chiar în Palatul Cotroceni / video viral
Data publicării: 15:53 17 Mar 2026

Nicușor Dan și angajații de la Administrația Prezidențială au donat sânge chiar în Palatul Cotroceni / video viral
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor dan doneaza sange la cotroceni alaturi de angajati Foto: Captură Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan, alături de angajații de la Administrația Prezidențială, a luat parte la o acțiune de donare de sânge chiar în incinta Palatului Cotroceni.

Imaginile au fost publicate chiar de Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook, și surprind momentul care a avut loc în Sala Unirii din Palatul Cotroceni.

„Donarea de sânge salvează vieți! Împreună, prin gesturi simple și acțiuni ușor de realizat, putem face o mare diferență.

Sunt semeni care trec prin experiențe și traume cumplite, prin accidente sau intervenții medicale complicate. În aceste situații dramatice, este esențial ca spitalele să poată asigura transfuziile necesare.

Astăzi, Sala Unirii din Palatul Cotroceni s-a transformat într-un spațiu al solidarității. Administrația Prezidențială a găzduit o inițiativă de donare de sânge cu scopul de a atrage atenția asupra acestei realități constante - nevoia critică de rezerve de sânge în sistemul medical.

Dincolo de statutul oficial, suntem în primul rând o comunitate, iar puterea exemplului este poate cel mai important mesaj pe care îl putem transmite. De aceea, încurajez, de mulți ani, donarea periodică de sânge.

Le mulțumesc colegilor care s-au alăturat acestui demers fără ezitare și partenerilor de la Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale “Colonel profesor doctor Nicolae Nestorescu” pentru sprijinul acordat. La acest Centru, orice persoană poate dona sânge zilnic de la 7:00 la 12:00“, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

