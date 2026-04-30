Peste 1.000 de locuințe evacuate, după găsirea unui dispozitiv explozibil din Al Doilea Război Mondial
Data actualizării: 17:46 30 Apr 2026 | Data publicării: 17:40 30 Apr 2026

Peste 1.000 de locuințe evacuate, după găsirea unui dispozitiv explozibil din Al Doilea Război Mondial
Autor: Iulia Horovei

imagine cu o mașină de poliție cu girofarul aprins Poliție. Sursa foto: Freepik

Un dispozitiv explozibil găsit pe un șantier a dus la evacuarea a peste 1.000 de locuințe într-un oraș din Regatul Unit.

Peste 1.000 de locuințe au fost evacuate în orașul Plymouth din Regatul Unit, după descoperirea unui presupus dispozitiv explozibil pe un șantier, care datează din Cel De-al Doilea Război Mondial. Totodată, autoritățile britanice au decis închiderea școlilor din zonă.

Un perimetru de siguranță de 400 de metri a fost instituit în zona Southway a orașului, iar locuitorilor li s-a recomandat să se relocheze temporar la familie sau prieteni sau să meargă la un centru de evacuare, înființat în apropiere.

Experții militari în dezamorsarea bombelor au extins perimetrul de la 200 de metri la 400 de metri, miercuri după-amiază, pentru a proteja locuitorii, în timp ce echipele specializate evaluau zona.

Zona evacuată din orașul britanic Plymouth, unde s-a găsit un dispozitiv explozibil din Cel De-al Doilea Război Mondial. Sursa foto: Consiliul Local Plymouth, Facebook.

Autoritățile lucrează la detonarea dispozitivului

Specialiștii în muniție neexplodată (UXO) ai Marinei Regale Britanice au lucrat toată noaptea de miercuri spre joi pentru a evalua dispozitivul și pentru a determina cea mai sigură modalitate de neutralizare.

„Este important de menționat că specialiștii în UXO nu vor putea pune dispozitivul în siguranță până când nu vor fi asigurați că zona a fost evacuată. Deși apreciem că este un inconvenient, cerem oamenilor să sprijine această evacuare, pentru siguranța lor și a celorlalți”, a precizat Consiliul Local Plymouth, potrivit The Independent.

„Echipamentul specializat cu raze X îmbunătățit a sosit acum la fața locului, permițând experților în UXO din Marina Regală să continue evaluarea detaliată a dispozitivului”, se mai arată în precizările autorităților locale.

„Consiliul Local Plymouth sprijină această lucrare prin furnizarea a peste 400 de tone de nisip, care este folosit de specialiști pentru a construi o structură de atenuare a impactului care să ajute la stabilizarea și securizarea dispozitivului în timp ce evaluarea continuă”, au adăugat aceștia.

De asemenea, Consiliul Local al orașului le-a recomandat locuitorilor să împacheteze suficiente haine și obiecte esențiale pentru următoarele două zile.

