Echipajul Artemis II, primit la Casa Albă. Ce le-a spus Trump astronauților Artemis II în Biroul Oval
Data publicării: 09:10 30 Apr 2026

Echipajul Artemis II, primit la Casa Albă. Ce le-a spus Trump astronauților Artemis II în Biroul Oval
Autor: Dana Mihai

Cei patru astronauți comandantul Reid Wiseman, pilotul Victor Glover și specialiștii de misiune Christina Koch și Jeremy Hansen s-au alăturat președintelui în Biroul Oval pentru o întâlnire festivă și o conferință de presă.

Declarațiile surprinzătoare ale lui Trump

"Suntem foarte mândri de acești oameni. Au un curaj incredibil, dar și multe alte calități extraordinare. Ca să ajungi acolo, trebuie să fii foarte inteligent și foarte bine pregătit fizic. Eu nu aș fi avut nicio problemă să reușesc, sunt într-o formă fizică foarte, foarte bună. Poate ar fi fost o mică problemă, dar ar trebui să încercăm", a declarat Trump la începutul conferinței.

Echipajul a doborât, la începutul acestei luni, recordul stabilit de misiunea Apollo 13 pentru cea mai mare distanță parcursă de Pământ, ajungând la 252.756 mile (406.771 km), depășind recordul din 1970 de 248.655 mile.

Citește și: Trump crede că SUA vor reveni pe Lună înainte de finalul mandatului său

Misiunea s-a încheiat pe 10 aprilie, în largul coastelor orașului San Diego, când capsula Orion, denumită Integrity, a amerizat perfect în Oceanul Pacific după o călătorie de 10 zile în jurul Lunii.

Felicitări și controverse privind bugetul NASA

Trump felicitase anterior NASA pentru succesul misiunii, scriind pe Truth Social cât de mândru este de echipajul "remarcabil și foarte talentat", fără a menționa însă planurile sale de a reduce semnificativ bugetul agenției. La începutul acestei luni, el a anunțat intenția de a tăia bugetul NASA cu 23%, inclusiv o reducere de 46% pentru programele de știință spațială.

Discuția nu a rămas mult timp concentrată pe astronauți și realizările lor, mutându-se rapid către o decizie a Supreme Court of the United States din aceeași zi, care a afectat semnificativ o parte importantă a Voting Rights Act.

Trump a susținut că nu știa despre această decizie până în momentul în care a fost întrebat de un reporter. După ce un alt jurnalist a confirmat că hotărârea reprezintă "o victorie pentru republicani", președintele a salutat rezultatul.
 
 
 

