DCNews Stiri Pașapoarte cu chipul lui Donald Trump, emise de SUA în ediție limitată
Data publicării: 23:49 28 Apr 2026

Pașapoarte cu chipul lui Donald Trump, emise de SUA în ediție limitată
Autor: Iulia Horovei

donald trump Chipul președintelui american Donald Trump va figura pe pașapoartele americane, în ediție limitată. Sursa foto: Agerpres

Departamentul de Stat al SUA lansează un model de paşaport american în ediţie limitată, cu chipul preşedintelui Donald Trump, cu ocazia celebrării a 250 de ani de la independența țării.

Guvernul Statelor Unite, care marchează anul acesta 250 de ani de independență față de monarhie, va emite în această vară un model de paşaport american în ediţie limitată, cu chipul preşedintelui Donald Trump pe coperta interioară, notează The Guardian.

Ediție limitată: Chipul lui Donald Trump, pe pașaportul american

Documentele în ediție limitată, prezentate ca o comemorare a celei de-a 250-a aniversări a independenței SUA, vor afișa fotografia lui Donald Trump pe coperta interioară, înconjurată de textul Declarației de Independență și de steagul SUA, cu semnătura sa redată cu auriu. O pagină separată prezintă faimoasa pictură a părinților fondatori semnând Declaraţia de Independenţă.

Tommy Pigott, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, a declarat într-un comunicat că pașapoartele vor avea „opere de artă personalizate și imagini îmbunătățite”, păstrând în același timp elementele de securitate existente, descriind pașaportul american drept „cel mai sigur document din lume”.

Pașapoartele fac parte din programul „America250” al administrației, un program care include și o cursă de Grand Prix pe National Mall și o luptă UFC pe peluza sudică a Casei Albe.

Departamentul de Stat a declarat că va elibera un număr limitat de pașapoarte pentru „ocazia istorică”, dar nu a precizat câte vor fi.

Fața lui Trump, afișată pe mai multe instituții și documente americane

Pașaportul este cea mai recentă acțiune a lui Trump de a-și adăuga fața pe instituțiile și documentele americane. Un banner cu chipul președintelui se regăsește deja pe clădirea Departamentului de Justiție din Washington, alături de altele afișate pe Departamentul Muncii și Departamentul Agriculturii, unde este prezentat alături de Abraham Lincoln sub cuvintele „Dezvoltând America din 1862”.

Citește și: Semnătura lui Trump, pe bancnotele americane: Decizie fără precedent în SUA

Permisul pentru parcurile naționale din 2026 include, de asemenea, chipul lui Trump, alături de cel al lui George Washington, sub cuvintele „America cea frumoasă”. După ce vizitatorii au început să-i acopere imaginea cu autocolante în semn de protest, Serviciul Parcurilor Naționale și-a actualizat politica pentru a avertiza că modificarea permisului în orice fel poate duce la anularea acestuia.

În același timp, Monetăria SUA a publicat proiecte pentru o monedă de 1 dolar cu chipul lui Trump, iar comisia de arte plastice a aprobat anul acesta un design pentru o monedă comemorativă de aur de 24 de carate care îl înfățișează pe Trump cu o față severă aplecat peste un birou.

Completând această imagine, un arc al victoriei aurit de 76 de metri - denumit intern „Arcul lui Trump” - a primit aprobarea preliminară luna aceasta, în ciuda unui feedback public descris drept covârșitor negativ. Un grup de aliați ai lui Trump a votat pentru continuarea proiectului, care, dacă va fi construit, ar fi mai înalt decât Capitoliul SUA și Monumentul Lincoln și ar include o statuie aurie care amintește de Statuia Libertății.

Citește și: Cadoul primit de Donald Trump de la Regele Charles al III-lea

