DCNews Stiri Arc de Triumf la Washington: Planul lui Trump de a construi „cel mai mare” arc din lume, inspirat de cel din Paris
Data actualizării: 10:21 01 Feb 2026 | Data publicării: 09:20 01 Feb 2026

Arc de Triumf la Washington: Planul lui Trump de a construi „cel mai mare” arc din lume, inspirat de cel din Paris
Autor: Iulia Horovei

donald trump franta arc de triumf Președintele american Donald Trump/ Arcul de Triumf din Paris, Franța. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews/Iulia Horovei

Președintele american visează la construcția unui arc de triumf în SUA, pe modelul celui din Paris, dar conceput pentru a deveni cel mai mare de acest tip din lume.

Preşedintele american Donald Trump a vorbit, la bordul Air Force One, despre ideea sa de a construi un arc de triumf în Washington, descriind o structură impresionantă, inspirată de celebrul monument din Paris, informează duminică dpa, conform Agerpres.

Preşedintele american a spus că structura planificată ar semăna cu Arcul de Triumf din capitala Franţei.

Cel mai mare arc de triumf din lume

Astfel de monumente sunt întâlnite în multe locuri din întreaga lume, a spus Donald Trump, adăugând că doreşte ca cel din Washington să fie cel mai mare.

„Suntem cea mai mare şi mai puternică naţiune. Aş vrea să fie cel mai mare dintre ele”, a spus liderul american, adăugând că va fi creat un comitet pentru a supraveghea proiectul.

Arcul de triumf ar fi cel mai recent dintr-o serie de proiecte arhitecturale prin care preşedintele Donald Trump îşi propune să lase o amprentă asupra Washingtonului. În prezent, se desfăşoară construcţia unei săli de bal opulente în incinta Casei Albe, pentru care a fost demolată vechea Aripă Est a clădirii, măsură care a atras critici.

Potrivit unui raport al Washington Post, arcul de triumf ar fi prevăzut să atingă o înălţime de 76 de metri.

Arc de Triomphe din Paris, finalizat în 1836, are aproximativ 50 de metri înălţime.

Experţii în arhitectură au criticat înălţimea propusă a arcului din Washington, a spus ziarul, argumentând că nu s-ar potrivi cu clădirile înconjurătoare. În acelaşi timp, articolul a menţionat că unii istorici susţin ideea construirii unui astfel de monument în capitala SUA.

„Arc de Trump”

Preşedintele Trump nu a oferit un calendar pentru proiect.

El a lansat pentru prima dată ideea arcului în luna octombrie anul trecut. Mass-media din SUA l-au poreclit de atunci „Arc de Trump”.

Săptămâna trecută, preşedintele Trump a postat trei designuri diferite pentru arc pe platforma sa Truth Social, inclusiv unul cu numeroase ornamente aurii, un element caracteristic stilului său, care se regăseşte şi în Biroul Oval, pe care l-a reamenajat anterior. 

Președintele american Donald Trump și simulări pentru Arcul de Triumf din Washington, după modelul celui din Paris, Franța. Sursa foto: Trump, Truth SocialPreședintele american Donald Trump și simulări pentru Arcul de Triumf din Washington, după modelul celui din Paris, Franța. Sursa foto: Trump, Truth Social

Groenlandezii aleg UE. Doar 5% susțin o apropiere de SUA

donald trump
arc de triumf
sua
franta
paris
Comentarii

