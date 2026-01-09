€ 5.0871
DCNews Stiri Trump vrea să schimbe Casa Albă. Ce modificări istorice pregătește
Data actualizării: 09:50 09 Ian 2026 | Data publicării: 09:40 09 Ian 2026

Trump vrea să schimbe Casa Albă. Ce modificări istorice pregătește
Autor: Elena Aurel

donald-trump-7_47619100 Preşedintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres
 

Donald Trump vrea să construiască un etaj peste colonada Casei Albe.

Preşedintele american Donald Trump doreşte să se construiască un etaj deasupra colonadei Casei Albe în cadrul proiectului său de construcţie a unei imense săli de bal în valoare de 400 de milioane de dolari, a declarat joi arhitectul însărcinat cu acest proiect, informează vineri AFP.

Adăugarea unui etaj deasupra colonadei, situată în aripa de vest, va permite instaurarea unui efect de "simetrie", a dat asigurări Shalom Baranes în faţa Comisiei pentru amenajarea capitalei americane, comisie condusă de un apropiat al preşedintelui.

Planurile sălii de bal prevăd deja o colonadă de două etaje care să lege clădirea principală a Casei Albe de sala de bal şi cele 1.000 de locuri ale sale, în aripa opusă, unde Trump intenţionează să primească demnitari străini şi să organizeze evenimente majore.

Shalom Baranes a precizat de asemenea că noua sală de bal, pentru care Donald Trump a ordonat distrugerea aripii estice, va fi la aceeaşi înălţime cu restul clădirii, pentru a păstra proporţiile istorice.

Este pentru prima dată când sunt dezvăluite proiecte menite să modifice aripa vestică a Casei Albe.

Noul etaj se va situa deasupra celebrei colonade albe, unde preşedinţii americani au fost fotografiaţi de-a lungul deceniilor în timp ce se plimbau între reşedinţa principală şi Biroul Oval.

El va fi de asemenea situat deasupra sălii de presă unde purtătorii de cuvânt ai Casei Albe se adresează jurnaliştilor.

VEZI ȘI: Trump amenință conducerea islamistă a Iranului, în timp ce revoltele continuă și oamenii îl ovaționează pe prințul moștenitor, Reza Pahlavi

Trump, criticat pentru demolarea aripii estice

Donald Trump a fost criticat pentru că a ordonat demolarea aripii estice, unde în mod tradiţional se aflau birourile Primei Doamne, fără să fi consultat în prealabil organizaţii istorice sau Comisia pentru amenajarea capitalei.

El a pavat de asemenea "Rose Garden", o peluză mărginită de trandafiri care se învecinează cu Biroul Oval şi care a servit drept cadru pentru numeroase ceremonii şi anunţuri oficiale.

Republicanul l-a numit pe unul dintre consilierii săi, Will Scharf, la conducerea Comisiei pentru amenajarea Washingtonului.

Costul sălii de bal s-a dublat după ce Donald Trump a anunţat proiectul, ale cărui planuri au fost dezvăluite prima dată în iulie.

Casa Albă avansase iniţial cifra de 200 de milioane de dolari, însă preşedintele american a declarat în decembrie că aceasta ar putea costa 400 de milioane, potrivit Agerpres. 


VEZI ȘI: Obținerea Groenlandei sau păstrarea NATO. Donald Trump spune că SUA ar putea face o alegere

donald trump
casa alba
statele unite ale americii
