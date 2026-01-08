€ 5.0871
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Cresc tensiunile între SUA, Rusia și China, după ce americanii au capturat un petrolier în apele internaționale
Data publicării: 15:35 08 Ian 2026

Cresc tensiunile între SUA, Rusia și China, după ce americanii au capturat un petrolier în apele internaționale
Autor: Ioan-Radu Gava

donald-trump-2_84087000 Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres
 

Moscova acuză Washingtonul că accentuează tensiunile militare şi politice. China critică o acţiune arbitrară.

Diplomaţia rusă a acuzat joi SUA că accentuează "tensiunile militare şi politice" după capturarea unui petrolier cu legături cu Moscova în Atlanticul de Nord, în timp ce China susţine că Statele Unite acţionează arbitrar, relatează AFP şi dpa.

"Faptul că Washingtonul este dispus să provoace grave crize internaţionale este regretabil şi alarmant", a afirmat Ministerul rus al Afacerilor Externe într-un comunicat, denunţând acţiuni "periculoase şi iresponsabile" ale SUA şi complicitatea Londrei în confiscarea acestui petrolier.

Ministerul rus a estimat că acest incident riscă să scufunde şi mai mult "relaţiile ruso-americane deja extrem de tensionate" din cauza diferendurilor acumulate în ultimii ani.

Numele şi statutul exact al navei - şi deci legalitatea operării ei - fac obiectul unor dezacorduri. Moscova o numeşte Marinera şi susţine că a obţinut pe 24 decembrie o autorizaţie provizorie de a naviga sub pavilion rusesc.

Dar din punctul de vedere al Washingtonului numele petrolierului este Bella 1, nu are niciun pavilion după ce a navigat sub un steag fals, şi face parte din flota fantomă venezueleană utilizată pentru a transporta petrolul vizat de sancţiunile americane.

MAE rus a respins joi aceste acuzaţii privind navigarea sub un pavilion fals, dând asigurări Moscovei că a furnizat în mai multe rânduri "informaţii fiabile" privind proprietatea rusă a navei şi statutul său.

Ministerul a reamintit apoi că dreptul internaţionale prevede "în mod expres" că navele maritime că navele din larg ţin de jurisdicţia exclusivă a statului al cărui pavilion îl arborează.

"Arestarea şi percheziţia unei nave în larg nu sunt posibile decât în baza unei liste ferme de motive, precum pirateria sau traficul de sclavi, care nu sunt în mod evident aplicabile în cazul Marinera", a indicat ministerul.

"În toate celelalte cazuri, astfel de acţiuni nu sunt autorizate decât în acord cu statul de pavilion, în cazul de faţă Rusia", a adăugat acesta.

SUA au capturat un petrolier în apele internaționale

În cadrul unei operaţiuni militare desfăşurate miercuri între Islanda şi Scoţia, Garda de coastă americană, cu ajutorul britanicilor, a interceptat şi preluat controlul unui petrolier, cu rezervoarele goale, pe care îl urmăreau de pe 21 decembrie.

Capturarea arbitrară a unor nave străine de către SUA în apele internaţionale este o încălcare gravă a legii internaţionale, a declarat la rândul său purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez, Mao Ning, la Beijing.

China s-a pronunţat mereu împotriva "sancţiunilor ilegale unilaterale" care nu au nicio bază în legea internaţională şi care nu au fost autorizate de către Consiliul de Securitate al ONU, a mai spus ea.

Capturarea petrolierului a fost ordonată de de un tribunal federal din cauza "încălcărilor sancţiunilor SUA", a anunţat Comandamentul european al forţelor armate americane.

Potrivit SUA, petrolierul a transportat anterior ţiţei din Venezuela şi Iran. Ambele ţări sunt aliate cu China şi aprovizionează a doua cea mai mare economie a lumii cu petrol.

sua
rusia
china
petrolier
