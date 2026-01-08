€ 5.0871
Planul SUA pentru Venezuela: Donald Trump spune cât timp ar putea deține controlul țării sud-americane
Data actualizării: 11:55 08 Ian 2026 | Data publicării: 11:55 08 Ian 2026

Planul SUA pentru Venezuela: Donald Trump spune cât timp ar putea deține controlul țării sud-americane
Autor: Ioan-Radu Gava

Washington cere Venezuelei să expulzeze consilierii din China, Cuba, Iran și Rusia Donald Trump, președintele SUA. Foto: Agerpres
 

Donald Trump susține că Statele Unite şi-ar putea menţine controlul asupra Venezuelei pe durata mai multor ani.

Statele Unite ale Americii şi-ar putea menţine controlul asupra Venezuelei pe durata mai multor ani, a afirmat preşedintele american Donald Trump într-un interviu publicat joi de New York Times, potrivit AFP, Reuters și Agerpres.

"Doar timpul va spune" cât de mult Washingtonul îşi va menţine tutela asupra Caracasului, a apreciat preşedintele american. Întrebat dacă situaţia va dura trei, şase luni, un an sau mai mult, Donald Trump a răspuns: "Aş spune mult mai mult timp".

"Vom reconstrui ţara într-un mod foarte profitabil", a continuat preşedintele american. "Vom utiliza petrolul şi vom lua petrol. Vom reduce preţurile petrolului şi vom da bani Venezuelei, de care aceasta are nevoie disperată", a detaliat el.

Afirmaţiile lui Donald Trump intervin la câteva ore după ce responsabili ai administraţiei sale au declarat că SUA planifică să preia controlul efectiv asupra vânzărilor de petrol venezuelean pentru o durată nedeterminată", a precizat ziarul.

SUA au de gând să "dicteze" până la noi ordine deciziile autorităţilor din Venezuela şi vor menţine în special controlul asupra comercializării petrolului venezuelean pentru o perioadă "nedeterminată", a anunţat miercuri administraţia Trump.

Mesajul ferm al lui Trump, transmis de Ambasada SUA la București: Perioada slăbiciunii a luat sfârșit

Venezuela, țara cu cele mai mari rezerve de petrol

Donald Trump declarase încă marţi seara că Venezuela va livra Statelor Unite "între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol", adăugând: "Acest petrol va fi vândut la preţul pieţei, iar banii vor fi controlaţi de mine".

Caracas dispune de cele mai mari rezerve de petrol din lume, cu peste 303 miliarde de barili, potrivit Organizaţiei ţărilor exportatoare de petrol (Opep).

În interviul din New York Times, Donald Trump a afirmat că SUA "se înţeleg foarte bine" cu guvernul preşedintelui interimar Delcy Rodriguez din Venezuela în acest moment, potrivit Reuters.

Preşedintele american dezvăluise marţi un plan privind rafinarea şi vânzarea unei cantităţi de până la 50 milioane de barili de petrol venezuelean, blocată în Venezuela în urma embargoului SUA, într-un semn suplimentar că Washingtonul îşi coordonează acţiunile cu guvernul venezuelean de la capturarea preşedintelui Nicolas Maduro într-un raid din weekendul trecut.

"Ne dau tot ceea ce considerăm necesar", a declarat Trump, referindu-se la guvernul venezuelean.

donald trump
sua
venezuela
