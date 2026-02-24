€ 5.0954
|
$ 4.3231
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0954
|
$ 4.3231
 
DCNews Cultura Kira Hagi, expoziție multimedia la MȚR: AGAPI – O jumătate de secol de iubire
Data publicării: 14:37 24 Feb 2026

Kira Hagi, expoziție multimedia la MȚR: AGAPI – O jumătate de secol de iubire
Autor: D.C.

Kira-Hagi-Agapi

 O expoziție multimedia a artistei Kira Hagi, AGAPI – O jumătate de secol de iubire, va fi    În perioada 4–8 martie 2026, Muzeul Țăranului găzduiește AGAPI – O jumătate de secol de iubire, cel mai...

În perioada 4–8 martie 2026, Muzeul Țăranului găzduiește AGAPI –O jumătate de secol de iubire, cel mai recent proiect al Kirei Hagi, artist vizual și actriță. Concepută ca o experiență multimedia, expoziția reunește pictură, fotografie, film documentar și instalație, într-un demers personal, construit în aproape trei ani. 

Nucleul spațiului este „Casa Meraki”, o instalație inspirată de termenul grecesc care definește dedicarea totală, sufletul și pasiunea pe care le puneau bunicii și străbunicii în munca depusă ridicării caselor pentrufamilie. Inspirată de o pictură, casa este construită ca un spațiu real în care se reunesc imaginile, obiectele și sunetul. În interior, un telefon vechi redă fragmente din conversațiile cu bunicii artistei, transformând vizita într-o experiență intimă de ascultare.

Expoziția AGAPI, din care face parte și mini-documentarul „Papu și Dadi– O jumătate de secol de iubire”, este poate cel mai intim proiect al artistei. Un eseu vizual despre moștenire, dragoste și memorie. Povestea bunicilor devine o poveste universală și subliniază importanța tradițiilor în viața unui cuplu, arătând cum valorile familiale au fost fundamentale în menținerea pe viață a relației lor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Sectorul 3 combate obezitatea și bolile cardiovasculare prin investiții masive în infrastructură sportivă
Publicat acum 22 minute
Relația și banii: Cum ne gestionăm finanțele în cuplu? Avocata Ana Maria Udriște: Iubirea se termină exact când începe tranzacția
Publicat acum 37 minute
Rusia deschide o anchetă împotriva fondatorului Telegram. De ce e acuzat Pavel Durov
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Generația mamelor care nu mai vor să se „sacrifice”. Ce preț plătesc copiii? Daniela Gavankar, la Părinți Prezenți / VIDEO
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Tranziția către sezonul cald: cum îți protejezi ochii de lumina schimbătoare a primăverii
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 28 minute
Guvernul Bolojan, măsură, în premieră, în România. Adrian Negrescu o aplaudă. E mai bună decât creșterea de salarii și pensii!
Publicat acum 7 ore si 54 minute
Horoscop 24 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 48 minute
ANM, avertizare generală: Rafală de Coduri Portocalii și Galbene de viscol - zonele vizate
Publicat acum 7 ore si 31 minute
Delapidare de peste 7 milioane de euro la Inspectoratul Școlar Constanța. Ministerul Educației sesizează DNA
Publicat acum 5 ore si 55 minute
Singurul județ din România în care, în 2025, au fost mai multe nașteri decât decese
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close