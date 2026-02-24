Kira Hagi, expoziție multimedia la MȚR: AGAPI – O jumătate de secol de iubire

În perioada 4–8 martie 2026, Muzeul Țăranului găzduiește AGAPI –O jumătate de secol de iubire, cel mai recent proiect al Kirei Hagi, artist vizual și actriță. Concepută ca o experiență multimedia, expoziția reunește pictură, fotografie, film documentar și instalație, într-un demers personal, construit în aproape trei ani.

Nucleul spațiului este „Casa Meraki”, o instalație inspirată de termenul grecesc care definește dedicarea totală, sufletul și pasiunea pe care le puneau bunicii și străbunicii în munca depusă ridicării caselor pentrufamilie. Inspirată de o pictură, casa este construită ca un spațiu real în care se reunesc imaginile, obiectele și sunetul. În interior, un telefon vechi redă fragmente din conversațiile cu bunicii artistei, transformând vizita într-o experiență intimă de ascultare.

Expoziția AGAPI, din care face parte și mini-documentarul „Papu și Dadi– O jumătate de secol de iubire”, este poate cel mai intim proiect al artistei. Un eseu vizual despre moștenire, dragoste și memorie. Povestea bunicilor devine o poveste universală și subliniază importanța tradițiilor în viața unui cuplu, arătând cum valorile familiale au fost fundamentale în menținerea pe viață a relației lor.