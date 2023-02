„Pietrele timpului”. Expoziție cu sculpturi din piatră, plămădite din lumină!

„Cu acest preilej a fost lansat şi un excelent catalog al proiectului. Expoziţia este deschisǎ în perioada: 17 februarie-10 martie 2023. Partener în realizarea evenimentului este Fundaţia Inter-Art Aiud.

Aprecieri la adresa expoziţiei semnate de Stefan Balog:

„Stefan Balog este învederat unul dintre cei mai prolifici artiști plastici din cadrul contemporan românesc și totodată un bun manager cultural și curator de artă. Este foarte activ și prezent adesea pe simezele naționale și internaționale, fie în calitatea sa de creator sau acea de organizator, el însuși poate fi catalogat ca o „instituție”, un generator de imagini și evenimente.

Un discurs plastic bine susținut

Stefan Balog nu poate fi socotit doar un simplu sculptor sau pictor sau grafician, el este un artist complex și abordează mai multe rute ale artei vizuale, aș îndrăzni să afirm că este ancorat și în mediul scenografic prin (re)prezentarea unor instalații artistice. Este un artist fascinant pentru că are inteligența de a accesa mai multe direcții, stilistici, universuri proprii. Uitându-ne peste ceea ce a creat în ultimele decade, se poate concluziona că reinventarea sa artistică și evitarea repetiției prin semn, formă, cromatică, volum etc. este de bun augur în procesul său creativ. Creațiile sale sunt sub semnul unui discurs plastic bine susținut, etalându-și aptitudinile sale artistice de ordin estetic, meșteșugăresc dar și edificatoare prin mesaj. Aprofundează atmosfera neogotică în anumite serii de creații, concluzionează metafizic sau chiar cu un anumit conținut filosofic (de pildă în sculptură), și nu în ultimă instanță, figurativul, este un exercițiu onest și argumentat fie dintr-o perspectivă istorică fie dintr-una citadină..."

ZuZu Caratănase, conf. univ. dr.

„Pietrele” lui Stefan Balog nu sunt doar niște prețioase lucrări de artă, ci ele reprezintă și un prim gram de suflet al muzeului, o primă piatră de temelie a timpului ce va să vină și totodată momentul în care pietrele au reînceput să împărtășească lumii din tainele lor. Dacă Brâncuși a făcut piatra să cânte pentru omenire, Stefan Balog, prin elaborate transfigurări estetice, a determinat pietrele să ne spună povești despre secunda de început, despre stări, despre emoții personale, despre viață și despre veșnicie. „Pietrele timpului” – o expoziție cu sculpturi din piatră, plămădite din lumină!

Denisa-Zenobia ȘUȚĂ, Manager Muzeul Național ”Constantin Brâncuși” Târgu Jiu

Stefan Balog despre expoziţia sa: “Memoria pietrelor este dincolo de Spaţiu şi Timp, ca o mărturie a Eternităţii…

Curatorul expoziţei este Zuzu Caratănase, conf. univ. dr. Iar coordonator de proiect: Denisa Şuţă, manager, Muzeul Naţional “Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu.”, arată un comunicat al organizatorilor.

