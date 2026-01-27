€ 5.0960
DCNews Cultura Expozitii Muzeul de Artă Vizuală din Galați, lucrări în plină desfășurare
Data actualizării: 11:24 27 Ian 2026 | Data publicării: 11:18 27 Ian 2026

Muzeul de Artă Vizuală din Galați, lucrări în plină desfășurare
Autor: Crişan Andreescu

muzeu Foto: Facebook Costel Fotea

Peste 40 de muncitori se află în prezent pe șantierul noului Muzeu de Artă Vizuală din Galați, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD la Consiliului Județean.

La interior, avansează lucrările pe partea de montare a instalațiilor electrice, precum și a instalațiilor termice și sanitare.De asemenea, au fost montate și o bună parte din instalațiile PSI.

În paralel, la intrările principale în muzeu, au fost montate ușile rotative automate, precum și cele mai multe dintre panourile termoizolante din sticlă. De asemenea, la exterior, continuă montarea plăcilor decorative (HPL).

Cu o suprafață totală desfășurată de 6.300 metri pătrați viitorul muzeu va fi alcătuit din patru corpuri de clădire, la care se vor adăuga galeriile exterioare. Muzeul va avea patru niveluri și va include săli de expoziție, ateliere pentru artiști, laboratoare de restaurare, o bibliotecă și o sală auditorium cu 180 de locuri. 

Muzeul de Artă Vizuală va putea, astfel, să-și valorifice patrimoniul impresionant — peste 7.000 de lucrări de artă - și va deveni un reper cultural de referință pentru Galați și întreaga regiune, a anunțat liderul PSD Galați.

