Muzeul de Artă Vizuală din Galați, lucrări în plină desfășurare

La interior, avansează lucrările pe partea de montare a instalațiilor electrice, precum și a instalațiilor termice și sanitare.De asemenea, au fost montate și o bună parte din instalațiile PSI.

În paralel, la intrările principale în muzeu, au fost montate ușile rotative automate, precum și cele mai multe dintre panourile termoizolante din sticlă. De asemenea, la exterior, continuă montarea plăcilor decorative (HPL).

Cu o suprafață totală desfășurată de 6.300 metri pătrați viitorul muzeu va fi alcătuit din patru corpuri de clădire, la care se vor adăuga galeriile exterioare. Muzeul va avea patru niveluri și va include săli de expoziție, ateliere pentru artiști, laboratoare de restaurare, o bibliotecă și o sală auditorium cu 180 de locuri.

Muzeul de Artă Vizuală va putea, astfel, să-și valorifice patrimoniul impresionant — peste 7.000 de lucrări de artă - și va deveni un reper cultural de referință pentru Galați și întreaga regiune, a anunțat liderul PSD Galați.