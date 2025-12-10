€ 5.0897
DCNews Cultura Expozitii Palatul Versailles își majorează tarifele pentru cetățenii non-europeni
Data actualizării: 08:29 10 Dec 2025 | Data publicării: 08:28 10 Dec 2025

Palatul Versailles își majorează tarifele pentru cetățenii non-europeni

Palatul Versailles
 

Palatul Versailles va crește cu 3 euro prețul biletului de intrare pentru vizitatorii non-europeni, un sistem de tarife diferențiate implementat de Ministerul Culturii francez și deja adoptat de Muzeul Luvru, transmite marți AFP.

Începând de la 14 ianuarie, cetățenii din afara Spațiului Economic European (SEE, care include Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein și Norvegia) vor trebui să plătească 35 de euro pentru a vizita domeniul regelui Ludovic al XIV-lea, comparativ cu suma de 32 de euro în prezent, ceea ce reprezintă o creștere de 9,4%.

Această decizie, luată la 27 noiembrie, în timpul unei ședințe a consiliului de administrație al instituției publice care administrează Palatul Versailles, ar urma să genereze 9,3 milioane de euro în plus pe an, conform estimărilor bazate pe numărul de vizitatori din 2024, precizează Agerpres.

Anul trecut, Palatul Versailles a primit 8,4 milioane de vizitatori, dintre care 83% din străinătate.

Vezi și: Biletele de la Luvru se scumpesc cu 45% pentru unii turiști

Reprezentând 15% din totalul vizitatorilor, americanii conduc în topul vizitatorilor străini de la Palatul Versailles, aceștia fiind urmați de chinezi și de italieni (6% în ambele cazuri), conform raportului anual al instituției, care găzduiește, de asemenea, grădinile și cele două palate Trianon.

La sfârșitul lunii noiembrie, Muzeul Luvru a decis, de asemenea, să majoreze prețul biletului de intrare pentru rezidenții din afara SEE, care vor trebui să plătească 32 de euro începând de la 14 ianuarie, comparativ cu 22 de euro în prezent, o creștere de 45%.

Acest sistem de tarife diferențiate a fost anunțat la sfârșitul lunii ianuarie de ministrul Culturii, Rachida Dati, și urmează să fie implementat treptat până în 2026 în cazul tuturor instituțiilor culturale cele mai frecventate de vizitatorii din afara UE.

'Poziția mea în această privință este foarte clară: vreau ca vizitatorii din afara UE să plătească mai mult pentru biletul de intrare și ca acest supliment să fi folosit pentru finanțarea renovării patrimoniului național', a declarat ministrul pentru cotidianul Le Figaro la sfârșitul lunii ianuarie, susținând o 'ruptură reală' în politica tarifară din Franța.

Potrivit Ministerului Culturii, acest sistem de tarife diferențiate ar urma să genereze anual un total de '20 până la 30 de milioane de euro' în venituri suplimentare și se va aplica anul viitor și în cazul vizitelor la Opera din Paris, la Sainte-Chapelle și la Castelul Chambord. (Claudia Calotă)

