Premiile Academiei - decernate miercuri. Cine sunt laureații
Data actualizării: 08:59 10 Dec 2025 | Data publicării: 08:58 10 Dec 2025

Premiile Academiei - decernate miercuri. Cine sunt laureații
Autor: Crişan Andreescu

Academia Romana
 

Actrița Dorina Lazăr, poetul și editorul Nicolae Tzone, prozatoarea și eseista Ioana Drăgan, profesorul universitar Dragoș Iliescu și analistul de politică externă Iulian Chifu se numără printre laureații Premiilor Academiei Române pentru anul 2023.

Premiile se acordă, conform regulamentului, în cadrul celor 14 secții științifice ale Academiei Române, și anume: literatură și filologie, istorie, matematică, fizică, chimie, științe tehnice, științe geonomice, tehnologia informației, biologie, medicină, agronomie, silvicultură, științe economice și juridice, sociologie, psihologie, filosofie, teologie, arte plastice, teatru și muzică, precizează Agerpres.

Printre premiile acordate la această ediție se numără:

* La secțiunea Arte, Arhitectură și Audiovizual/Artele spectacolului, Premiul 'Aristizza Romanescu' a fost acordat actriței Dorina Lazăr, pentru rolul Scriitoarea Ula Richter din piesa de teatru 'Neliniște' de Ivan Vîrîpaev, regia Bobi Pricop;

* La secțiunea Filologie și Literatură - Premiul 'Ion Creangă' a revenit prozatoarei și eseistei Ioana Drăgan, pentru romanul 'În căutarea nefericirii', la aceeași secțiune Premiul 'Mihai Eminescu' revenindu-i poetului și editorului Nicolae Tzone, pentru volumul 'Zece elegii';

* La secțiunea Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie, Premiul 'Ion Petrovici' a fost acordat profesorului universitar Dragoș Iliescu, pentru lucrarea 'Testarea standardizată în educație'; la aceeași secțiune, Premiul 'Vasile Conta' fiind adjudecat de Iulian Chifu, Greg Simons (Anglia), pentru lucrarea 'Rethinking Warfare in the 21st Century. The Influence and Effects of the Politics, Information and Communication Mix'.

La această ediție nu au fost acordate Premiul 'Lucian Blaga', Premiul 'Eudoxiu Hurmuzaki', Premiul 'Spiru Haret', Premiul 'Dimitrie Pompeiu', Premiul 'Emil Racoviță', Premiul 'Grigore Cobălcescu, Premiul 'Simion Mehedinți', Premiul 'Aurel Vlaicu', Premiul 'Henri Coandă', Premiul 'Anghel Saligny', Premiul 'Nicolae Titulescu', Premiul 'Andrei Rădulescu', Premiul 'Dumitru Stăniloae', Premiul 'Grigore Moisil' - în colaborare cu Secția de științe matematice și Premiul 'Mihai Drăgănescu'.

Ceremonia va avea loc în Aula Academiei Române, începând cu ora 10:00, în prezența membrilor Adunării Generale, evenimentul fiind transmis în direct pe canalul YouTube al forului academic.

În cadrul evenimentului, Academia Română va acorda două diplome 'Meritul Academic' (pentru Societatea de Științe Matematice din România, cu prilejul împlinirii a 115 de ani de la înființare și Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, cu prilejul împlinirii a 95 de ani de la înființare) și patru diplome 'Distincția Culturală' (pentru Muzeul Ouălor 'Lucia Condrea' din Moldovița, pentru contribuția adusă la conservarea și promovarea tradițiilor românești; Eugenia Vodă, pentru pentru promovarea culturii române prin intermediul emisiunii 'Profesioniștii' timp de 25 de ani; Radio România Actualități, pentru reflectarea consecventă a celor mai semnificative evenimente organizate de Academia Română și pentru întâlnirea ascultătorilor cu cei mai importanți oameni de cultură ai României, inclusiv cu membrii Academiei Române și Florin Andreescu, pentru ansamblul de lucrări fotografice de artă reprezentând valorile culturale, istorice, urbanistice și naturale ale României).

Lista completă a premiilor și a diplomelor acordate se găsește pe site-ul Academiei Române. (Claudia Calotă)

