Erich von Däniken, cunoscut pentru teoriile sale despre extratereștri, a murit

Erich von Daniken a încetat din viață sâmbătă, după o scurtă spitalizare, la Unterseen, în apropiere de capitala elvețiană Berna.

Autorul de bestselleruri a scris zeci de cărți despre el însuși și despre ceea ce el considera a fi urme ale extratereștrilor pe Pământ. Printre altele, el a afirmat teoria că piramidele din Egipt au fost construite cu ajutorul extratereștrilor.

Pe canalul său de YouTube, scriitorul, bucătar de profesie, a ținut numeroase prelegeri despre vizitatori din spațiu în antichitate, pe care oamenii din acea vreme îi considerau zei. El a discutat, de asemenea, aspecte precum existența la extratereștri a acelorași organe sexuale ca și la oameni.

În 1968, în primii ani ai erei spațiale, a fost publicată prima sa carte, intitulată 'Carele zeilor? Mistere nerezolvate ale trecutului'. În aceasta, el interpreta misterele umanității ca dovezi ale unor vizite extraterestre.

Pentru el, relatarea biblică a profetului Ezechiel despre apariția lui Dumnezeu pe Muntele Sinai nu era altceva decât aterizarea unei nave spațiale.

Von Daniken a fost autodidact. A lucrat ca bucătar, chelner, barman și hotelier.

Timp de decenii, s-a dedicat studiului rapoartelor și cărților și a întreprins sute de călătorii, adesea aventuroase, pentru a căuta și documenta presupusele urme ale extratereștrilor pe Pământ, precizează Agerpres.