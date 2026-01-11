€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Cultura Erich von Däniken, cunoscut pentru teoriile sale despre extratereștri, a murit
Data actualizării: 17:46 11 Ian 2026 | Data publicării: 17:46 11 Ian 2026

Erich von Däniken, cunoscut pentru teoriile sale despre extratereștri, a murit
Autor: Crişan Andreescu

Erich von Daniken Foto: Wikipedia

Scriitorul elvețian Erich von Daniken, cunoscut pentru teoriile sale despre extratereștri, a murit la vârsta de 90 de ani, a anunțat biroul său duminică. Familia sa a confirmat ulterior vestea decesului pentru dpa.

 

Erich von Daniken a încetat din viață sâmbătă, după o scurtă spitalizare, la Unterseen, în apropiere de capitala elvețiană Berna.

Autorul de bestselleruri a scris zeci de cărți despre el însuși și despre ceea ce el considera a fi urme ale extratereștrilor pe Pământ. Printre altele, el a afirmat teoria că piramidele din Egipt au fost construite cu ajutorul extratereștrilor.

Pe canalul său de YouTube, scriitorul, bucătar de profesie, a ținut numeroase prelegeri despre vizitatori din spațiu în antichitate, pe care oamenii din acea vreme îi considerau zei. El a discutat, de asemenea, aspecte precum existența la extratereștri a acelorași organe sexuale ca și la oameni.

În 1968, în primii ani ai erei spațiale, a fost publicată prima sa carte, intitulată 'Carele zeilor? Mistere nerezolvate ale trecutului'. În aceasta, el interpreta misterele umanității ca dovezi ale unor vizite extraterestre.

Pentru el, relatarea biblică a profetului Ezechiel despre apariția lui Dumnezeu pe Muntele Sinai nu era altceva decât aterizarea unei nave spațiale.

Von Daniken a fost autodidact. A lucrat ca bucătar, chelner, barman și hotelier.

Timp de decenii, s-a dedicat studiului rapoartelor și cărților și a întreprins sute de călătorii, adesea aventuroase, pentru a căuta și documenta presupusele urme ale extratereștrilor pe Pământ, precizează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Seara starurilor: Tot ce trebuie să știi despre Globurile de Aur 2026
Publicat acum 38 minute
Angajat de 18 ani, găsit mort în mansarda restaurantului în care lucra
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Erich von Däniken, cunoscut pentru teoriile sale despre extratereștri, a murit
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Remarcă surprinzătoare a lui Trump: Îl vede pe Marco Rubio președintele unei țări
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Globul, la extreme: Nordul îngheață sub ger și ninsori, în timp ce sudul e mistuit de incendii devastatoare FOTO/VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Ian 2026
Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou
Publicat pe 10 Ian 2026
Părintele Ioan Cozma și-a condus fiul, pe Matei, singur pe ultimul drum. A cedat lângă sicriu VIDEO
Publicat pe 09 Ian 2026
Consumul, în cădere liberă. Economistul Radu Georgescu: Niciodată n-am văzut așa ceva, de când mama m-a făcut
Publicat pe 09 Ian 2026
Cea mai puternică „imagine” după accidentul cumplit cu familia preotului Ioan Cozma. Vasile Ioana: Mi-au zis medicii / video
Publicat pe 09 Ian 2026
Petre Daea intervine în scandalul legat de Acordul UE - Mercosur. Ce spune fostul ministru al Agriculturii
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close