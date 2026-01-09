A murit profesorul universitar emerit Andrei Ionescu

Uniunea Scriitorilor din România (USR) anunţă "cu profundă tristeţe" încetarea din viaţă a profesorului universitar emerit Andrei Ionescu, eminent hispanist, traducător în limba română al unor importante opere din literatura spaniolă şi latino-americană.

"Profesorul Andrei Ionescu a semnat, de asemenea, numeroase studii și eseuri despre literatura de limbă spaniolă. A predat la Universitatea din București, Facultatea de limbi și literaturi străine.

Literatura română îi datorează lui Andrei Ionescu traduceri esențiale din limba spaniolă, începând cu opera lui Jorge Luis Borges. A mai transpus în română lucrări de José Ortega y Gasset, Augusto Roa Bastos, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Alejo Carpentier, Alfredo Bryce Echenique, Jorge Guillen, Carlos Fuentes, Pío Baroja, Javíer Maraís, Ezequiel Martinez Estrada. Alături de formarea a nenumărate serii de studenți și traducători, Andrei Ionescu și-a dedicat întreaga existență traducerii și studierii literaturii hispanice.

Ca membru al Uniunii Scriitorilor din România, a făcut parte din conducerea Secției de Traduceri a Uniunii și a fost memru în Consiliul USR. Pentru realizările sale remarcabile ca traducător a primit de mai multe ori premii ale Secției, apoi Filialei București de Traduceri Literare a Uniunii Scriitorilor și Premiul Uniunii Scriitorilor. A colaborat cu prestigioși scriitori spanioli și a semnat în importante reviste culturale române și străine, a prefațat ediții și antologii ce constituie un prețios intrument pentru cercetătorii literaturii spaniole.

Prin încetarea din viață a profesorului Andrei Ionescu, literatura noastră, studiile hispanice, învățământul românesc de limbi străine în general suferă o ireparabilă pierdere.

Colegii, prietenii, discipolii profesorului Andrei Ionescu îi vor putea aduce un ultim omagiu începând de sâmbătă, 10 ianuarie, ora 14.00, când va fi depus la capela Cimitirului Sfânta Vineri. Înmormântarea va avea loc luni, 12 ianuarie la Cimitirul Bobâlna din Câmpina", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Uniunii Scriitorilor din România (USR).