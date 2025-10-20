€ 5.0890
|
$ 4.3632
|

Subcategorii în Cultura

 
Data actualizării: 14:53 20 Oct 2025 | Data publicării: 14:50 20 Oct 2025

Stelian Tănase: Mustațile feldmaresalului Mackensen – antiromân, o cronică a anilor 1916-1918
Autor: Crişan Andreescu

mustati
 

Volumul lui Stelian Tănase: "Mustatile feldmaresalului Mackensen – antiroman. Bucurestii sub ocupatie straina, 1916–1918", scos la Editura Corint - Istorie este o cronică a anilor 1916–1918, când Bucureștiul s-a aflat sub ocupația Puterilor Centrale.

De ce cuprinde cuvântul  «antiroman» ne esplică chiar Stelian Tănase. "Aș fi putut să spun simplu: «non-fiction». Dar «antiroman» înseamnă mai mult. Este un mix de dosare de arhivă cercetate ani de zile, albume de familie, fotografii uitate, jurnale, scrisori trimise de pe front rudelor de acasă și invers. Sunt nenumărate informații din presa timpului și din cărți de memorii publicate în anii 1920. Când documentele au tăcut, am recurs la ficțiune – pasaje consemnate în carte cu caractere cursive. 

Este o cronică a anilor 1916–1918, când Bucureștiul s-a aflat sub ocupația Puterilor Centrale. A fost o încercare a destinului pentru care nimeni nu a fost pregătit. În aceste împrejurări, a ieșit la iveală și fața întunecată a societății românești: trădarea, lașitatea, denunțul, dezmățul, promiscuitatea, prostituția și afacerile veroase.

Marea provocare a fost ispita colaborării cu ocupantul. Altfel spus, demisia morală pe care mulți români au practicat-o, din păcate. Bineînțeles, așa cum se întâmplă după mari răsturnări ale istoriei, odată cu retragerea armatei conduse de feldmareșalul Mackensen, s-a declanșat ceasul răfuielilor. Entuziasmul generat de apariția României Mari pe harta Europei a acoperit limitele și slăbiciunile cu un strat subțire de aparențe convenabile. 

Până la intrarea în război, în 1916, Vechiul Regat trăise bine, după decenii de pace, sub regele Carol I. Și, brusc, după înfrângerea de la Turtucaia (septembrie) și ocuparea Bucureștilor (decembrie), românii s-au trezit într-o catastrofă. În anii ocupației străine am aflat cine suntem cu adevărat. A fost sfârșitul iluziilor, dar și sfârșitul unei lumi.”

Cine a fost Mackensen

Anton Ludwig Friedrich August Mackensen ( înnobilat ca von Mackensen în 1899; 6 decembrie 1849 – 8 noiembrie 1945) a fost un mareșal german. A comandat Grupul de Armate Mackensen în timpul Primul Război Mondial  (1914–1918) și a devenit unul dintre cei mai proeminenți și competenți lideri militari ai Imperoilui German.

După armistițiul din 11 noiembrie 1918 , Aliații victorioși l-au internat pe Mackensen în Serbia timp de un an. În 1920, s-a retras din armată. În 1933 , Hermann Göring l-a numit consilier de stat prusac . În timpul perioadei naziste (1933–1945), Mackensen a rămas un monarhist  convins și uneori apărea la funcții oficiale în uniforma sa din Primul Război Mondial.

 Membri de rang înalt ai Partidului nazist  îl suspectau de lipsă de loialitate, dar nimic nu a fost dovedit împotriva sa, potrivir Wikipedia.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Simion (AUR) se pregătește de o nouă guvernare, cu o singură pretenție: Călin Georgescu premier
Publicat acum 20 minute
Stelian Tănase: Mustațile feldmaresalului Mackensen – antiromân, o cronică a anilor 1916-1918
Publicat acum 28 minute
Ilie Bolojan acuzat din PSD că ocolește Moldova ”şi cu vorba, şi cu pasul, şi cu banii”
Publicat acum 34 minute
Model uimitor în Elveția: Inspectoratele locale promovează cursurile de limbă română și școlile iau în considerare nota acordată
Publicat acum 59 minute
”Atenție, imagini cu impact emoțional”: Protecția aceasta nu există. Risc major pentru copii/ Nu pot să o blochez
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Oct 2025
Toate sigiliile de la contoarele de gaz ar putea fi schimbate. Autoritățile recunosc: "Singurul rol era să stopeze furtul"
Publicat acum 16 ore si 49 minute
Ministrul luat în calcul, de la Cotroceni, să-l înlocuiască pe Bolojan: Va fi o lovitură gravă
Publicat pe 18 Oct 2025
Avocata Vasilica Enache a murit în blocul din Rahova. O rudă spune că explozia a avut loc în apartamentul ei
Publicat pe 18 Oct 2025
Regele Charles face un pas istoric. Nu s-a mai întâmplat de 500 de ani
Publicat pe 19 Oct 2025
Vasilica Enache și explozia din Rahova. Teoria conspirației care face furori în România, demontată de o supraviețuitoare de la Colectiv
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close