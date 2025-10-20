Stelian Tănase: Mustațile feldmaresalului Mackensen – antiromân, o cronică a anilor 1916-1918

De ce cuprinde cuvântul «antiroman» ne esplică chiar Stelian Tănase. "Aș fi putut să spun simplu: «non-fiction». Dar «antiroman» înseamnă mai mult. Este un mix de dosare de arhivă cercetate ani de zile, albume de familie, fotografii uitate, jurnale, scrisori trimise de pe front rudelor de acasă și invers. Sunt nenumărate informații din presa timpului și din cărți de memorii publicate în anii 1920. Când documentele au tăcut, am recurs la ficțiune – pasaje consemnate în carte cu caractere cursive.

Este o cronică a anilor 1916–1918, când Bucureștiul s-a aflat sub ocupația Puterilor Centrale. A fost o încercare a destinului pentru care nimeni nu a fost pregătit. În aceste împrejurări, a ieșit la iveală și fața întunecată a societății românești: trădarea, lașitatea, denunțul, dezmățul, promiscuitatea, prostituția și afacerile veroase.

Marea provocare a fost ispita colaborării cu ocupantul. Altfel spus, demisia morală pe care mulți români au practicat-o, din păcate. Bineînțeles, așa cum se întâmplă după mari răsturnări ale istoriei, odată cu retragerea armatei conduse de feldmareșalul Mackensen, s-a declanșat ceasul răfuielilor. Entuziasmul generat de apariția României Mari pe harta Europei a acoperit limitele și slăbiciunile cu un strat subțire de aparențe convenabile.

Până la intrarea în război, în 1916, Vechiul Regat trăise bine, după decenii de pace, sub regele Carol I. Și, brusc, după înfrângerea de la Turtucaia (septembrie) și ocuparea Bucureștilor (decembrie), românii s-au trezit într-o catastrofă. În anii ocupației străine am aflat cine suntem cu adevărat. A fost sfârșitul iluziilor, dar și sfârșitul unei lumi.”

Cine a fost Mackensen





Anton Ludwig Friedrich August Mackensen ( înnobilat ca von Mackensen în 1899; 6 decembrie 1849 – 8 noiembrie 1945) a fost un mareșal german. A comandat Grupul de Armate Mackensen în timpul Primul Război Mondial (1914–1918) și a devenit unul dintre cei mai proeminenți și competenți lideri militari ai Imperoilui German.

După armistițiul din 11 noiembrie 1918 , Aliații victorioși l-au internat pe Mackensen în Serbia timp de un an. În 1920, s-a retras din armată. În 1933 , Hermann Göring l-a numit consilier de stat prusac . În timpul perioadei naziste (1933–1945), Mackensen a rămas un monarhist convins și uneori apărea la funcții oficiale în uniforma sa din Primul Război Mondial.

Membri de rang înalt ai Partidului nazist îl suspectau de lipsă de loialitate, dar nimic nu a fost dovedit împotriva sa, potrivir Wikipedia.