George Maior, previziuni în Superpolitik. O explicație la cauzele instabilității și evoluției ordinii în relațiile internaționale

„Am ținut să scriu o carte care să ofere cititorului o posibilă explicație la cauzele instabilității și a evoluției ordinii în relațiile internaționale și în ordinea statelor, uneori extrem de tumultoasă această evoluție. Să încerc să explic cauzele războiului și păcii, cauzele violenței în politică și în politica externă și cauzele generării echilibrelor necesare pentru a trata aceste chestiuni. ”

Urmărește un fir roșu al istoriei

„Vedeți ce se întâmplă și astăzi, un război la granița noastră, în Ucraina, un război în Orientul Mijlociu, o tensiune în relațiile internaționale. Mergând pe firul roșu al istoriei, am pus în balanță această chestiune, factorii materiali de folosire a puterii, de către conducători și factorii de legitimitate care, într-un fel, produc sau ar putea produce echilibru și stabilitate, dacă se află într-o congruență cu factorii de putere. Urmăresc acest fir roșu de la antici, timpurile medievale, timpurile moderne și vom observa cicluri de război, cicluri de stabilitate, în cadrul acestei relații, dacă ea este gestionată bine sau dacă este gestionată prost de către conducători cu mari ambiții de putere, cum scriu în titlu, dar aceste ambiții dacă nu sunt temperate de o logică a legitimității...care are în fiecare epocă accepțiunea sa.

Una este justiția în antichitate, una este justiția în secolele XVII-XVIII, alta este ideea de justiție astăzi. Aplicăm criteriul epocii respective și veți vedea că în fiecare epocă, atunci când se dezechilibrează această relație între putere, strategie și un element de legitimitate, care provine din cultura, istoria, statului, se produc mari dezechilibre, apar războaie, conflicte, instabilități. Când se generează o relaționare mai bună între cele două componente, vin și epoci de stabilitate.”

Bogdan Chirieac: „Știți de ce este utilă, în opinia mea, această carte? Pentru previziunile care se pot face pe baza acestei teorii. De exemplu, în momentul acesta ne aflăm într-o perioadă de pace sau de război?”

Urmărește răspunsul complet în emisiune:

Activitatea lui George Maior

George CMaior a fost acreditat în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Regatul Haşemit al Iordaniei de președintele României, prin decret prezidențial, la 14 mai 2021, începându-și oficial mandatul odată cu prezentarea scrisorilor de acreditare Majestății Sale, Regele Abdullah al II-lea, la 1 septembrie 2021.

Anterior, George Maior a deţinut poziţia de ambasador al României în Statele Unite ale Americii, în perioada 2015-2021. În această calitate, a fost invitat periodic să susţină prelegeri la universităţi, organizaţii şi think-tank-uri de prestigiu precum Harvard Kennedy School of Government, George Washington University, American University, National Intelligence University, Atlantic Council, Center for Strategic and International Studies, Chicago Council on Global Affairs, Center for European Policy Analysis, AIPAC, etc.

George Maior şi-a început cariera diplomatică în anul 1992, în cadrul Ministerul Afacerilor Externe, la Departamentul Tratate şi la Departamentul Afaceri Strategice. Între anii 1997-1999 a îndeplinit funcţia de însărcinat cu afaceri a.i. al Ambasadei României din Dublin, Irlanda. În anul 2004 i-a fost conferit gradul diplomatic de ambasador.

În perioada 2000-2004 a îndeplinit funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică şi Politica de Apărare în cadrul Ministerului Apărării Naţionale. În această calitate a coordonat, din punct de vedere strategic şi militar, aderarea României la Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic.

În noiembrie 2004 a fost ales senator în Parlamentul României. A fost, succesiv, Preşedinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi securitate naţională, membru al Comisiei comune pentru exercitarea controlului parlamentar asupra SIE şi membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi.

Ca urmare a nominalizării preşedintelui României şi a votului acordat de Parlamentul României, la 4 octombrie 2006, George Maior a devenit al patrulea director al Serviciului Român de Informaţii. În cei peste opt ani petrecuți la conducerea acestei instituţii (până în februarie 2015), SRI a parcurs un amplu proces de reformă, care i-a permis aprofundarea parteneriatelor bilaterale şi multilaterale cu cele mai puternice servicii de intelligence ale lumii democratice, precum şi consolidarea unei cote ridicate de încredere în rândul populaţiei.

Licenţiat în drept, George Maior a obţinut în 1992 titlul de Master în Drept Internaţional si Comparat al Universităţii George Washington, Washington D.C. În 1997 i-a fost acordat titlul de doctor în Drept Internaţional, la Universitatea "Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca. Teza sa de doctorat, "Naţional şi european în jurisprudenţa Curţii Europene de la Strasbourg", a fost nominalizată în anul 1998 la Premiul Most acordat de UNESCO.

Este profesor universitar şi coordonator de doctorat în cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti. A publicat numeroase articole şi cărţi referitoare la drepturile omului, concepte de drept public, precum şi pe teme de relaţii internaţionale, gândire strategică, studii de securitate şi de intelligence.

George Maior este comandor al Ordinului Naţional "Steaua României", cea mai înaltă distincţie acordată de statul român, precum şi cavaler al Ordinului Naţional "Serviciul Credincios". În 2017, Directorul Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA) l-a decorat pe George Maior cu “Medalia Earl Warren”, în semn de apreciere pentru parteneriatul remarcabil cu Statele Unite ale Americii şi excepţionala activitate demonstrată la conducerea Serviciului Român de Informaţii (SRI). În aprilie 2014 a fost decorat cu ordinul “Legiunii de Onoare” în grad de cavaler, conferit de preşedintele Franţei. De asemenea, i-au fost conferite titlurile de Doctor Honoris Causa al Academiei Tehnice Militare din Bucureşti, al Universităţii Andrei Şaguna din Constanţa şi al Universităţii de Vest din Timişoara.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News