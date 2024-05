Scriitorul Dragoș C. Costache - un nou capitol în universul literar după un succes răsunător

Situat într-un București imaginar din anul 1926, În tăcerea nopții dezvăluie o lume alternativă a perioadei interbelice. Un asasinat brutal al unui ofițer militar amenință să zguduie echilibrul fragil al orașului și al întregii Europe interbelice. În această atmosferă plină de tensiune, subcomisarul Milia Popova, prima femeie angajată la brigada Omoruri din Strada Sevastopol și superiorul său, șugubățul comisar Popescu sunt singurii care pot să rezolve un caz pe care nimeni nu pare că-l vrea. Aceștia sunt chemați să investigheze și să aducă la lumină adevărul ascuns din spatele crimei. Un roman despre cum sunt tratate femeile într-o societate patriarhală care încearcă să se modernizeze, narațiunea aruncă o privire la rolul femeilor și al minorităților în România.



Lăudați și Cântați e o continuare directă a aventurilor lui Popova și a lui Popescu și promite să continue să captiveze cititorii prin atmosfera sa fermecătoare, stilul îndrăzneț, personajele vii și acțiunea plină de suspans. În timp ce volumul de debut a impresionat prin abordarea originală a unei istorii alternative din perioada interbelică, Lăudați și Cântați promite să ducă mai departe această explorare fascinantă a unui trecut reinventat.



Autorul Dragoș C. Costache oferă cititorilor o serie captivantă de evenimente, îmbinând abil elemente de fantezie și realitate istorică într-o poveste care pune sub lupă problemele sociale și politice. Lăudați și Cântați este mult mai mult decât o simplă continuare a aventurilor Miliei și ale lui Popescu - este o explorare profundă a dilemelor morale și a luptei pentru justiție într-o lume plină de pericole și intrigă.



"O vânătoare de Crăciun, a unui criminal-nălucă, într-un oraș îngropat sub zăpezi și însângerat nu doar de criminal, cât și de poliție. E despre trecutul și viitorul eroilor noștri, despre alegerile pe care le fac și unde duc. E despre violență, individuală și organizată sub egida statului. E despre codurile de lege și onoare ale protagoniștilor noștri - Milia, care crede în egalitate și comunitate și Popescu care crede în dreptate făcută cu pistolul în mână - despre cum supraviețuiesc acestea contactului cu inamicul. Încerc, în Lăudați și Cântați să mai dezvălui câte un pic despre lumea cărților și diferențele dintre ea și lumea noastră. Încerc să asezonez cu elemente fantasy și cu elemente sociale contemporane, prin prisma vremii, bineînțeles. Despre asta este noul roman și sper să vă placă." Dragoș C. Costache



Volumul Lăudați și Cântați este programat să fie lansat la editura Tritonic în toamna acestui an și va fi disponibil în toate librăriile partenere și online, fiind așteptat cu mare interes de către cititorii pasionați.

