Emi și Cuza, "nenorociți" de finala Te cunosc de undeva: "Nu ştiu ce a fost în capul tău" / "Nu pot, e prea mult pentru mine!"

Marea finală Te cunosc de undeva!, difuzată sâmbăta aceasta, de la 20.00, la Antena 1 aduce cele 8 echipe de artişti la capătul unei călătorii increbile, într-un sezon în care şi-au pus inimile în fiecare transformare. Sâmbăta aceasta, pe lângă marii câştigători ai sezonului 20, telespectatatorii vor afla şi câştigătorii premiului de popularitate, pe care chiar ei i-au desemnat, prin vot. Şi pentru că nu este vorba de o ediţie obişnuită şi regulile sunt unele speciale.

Întocmai ca în semifinală, cele patru echipe finaliste, de această dată, au "ajutat" ruleta cu o listă generoasă de propuneri, unele dintre ele menite să se întoarcă împotriva lor. "Am zis să trăim finala exact aşa cum trebuie, greu!”, a dezvăluit Cuza, în vreme ce Emi nu s-a sfiit să recunoască: "Eu nu eram sigur că intrăm în finală. Aşa că atunci când am dat lista, chiar nu mă aşteptam să ne pice asta!”, referindu-se la celebrul duet Chris Brown & Busta Rhymes "LOOK AT ME NOW”.

"Este o nenorocire"

"Nu ştiu ce a fost în capul tău, Emi, când ai ales piesa asta?!”, i-a spus şi Connect-R, iar Emi a continuat: "Mi-am pus beţe în roate singur, pentru că e foarte mult de muncă la piesa asta. Nici nu ştiu care e partea mai grea, pentru mine dansul e ceva haos, rappul e ceva... la fel de haos. Am patru versuri foarte rapide, pe care nu ştiu cum o să le iau. Nu pot, e prea mult pentru mine!”.

Nici pentru Cuza piesa din finală nu e deloc uşoară: "Este o nenorocire. Mă îngrijorează gândul că e posibil să mă încurc în primele 6 secunde şi am distrus toată piesa. Cred că aş fi super supărat să se întâmple ceva nasol în momentul finalei. Suntem oameni, e presiune pe toată lumea. Oricâte sute de mii de concerte ai avea, oricâţi ani de experienţă, dacă ai pus un pic de suflet în proiectul ăsta şi ai ajuns în punctul ăsta, n-au cum să n-ai emoţii, că e munca ta!”.

Emi şi Cuza, Jo şi Liviu, Ilona şi Ristei şi Connect-R şi SHIFT sunt cele 4 echipe care se vor întrece în marea finală a sezonului 20 Te cunosc de undeva! Punctajul pentru care au muncit vreme de 14 ediţii se va reseta, iar juraţii le vor acorda finaliştilor note cuprinse între 9 şi 12. Apoi va veni rândul celor patru echipe care nu se află în concurs să desemneze beneficiarii celor 5 puncte pe care le au la dispoziție. Mai departe, rolul hotărâtor în desemnarea câștigătorilor va reveni publicului din platoul emisiunii. Fiecare spectator le va oferi concurenților de la 9 la 12 puncte, ce se vor adăuga la cele acumulate până atunci.

Câştigătorii sezonului, dar şi cei ai premiului de popularitate se vor afla sâmbăta aceasta, de la 20.00, la Antena 1.

